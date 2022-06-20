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АНАЛІТИКА

США могут выслать Украине еще четыре системы HIMARS – СМИ

 

Пентагон готов прислать Украине еще четыре реактивных системы залпового огня HIMARS в качестве очередного транша военной помощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico со ссылкой на двух представителей Пентагона.

Politico отмечает, что если этот план будет одобрен Белым домом, это удвоит количество высокомобильных ракетных систем, которые США присылают Украине.

Однако, как сообщает издание, решение по этому вопросу еще не окончательно и будет принято "исходя из неотложных потребностей Украины", а окончательное количество систем может быть изменено в последний момент.

Портал напоминает об опасениях Белого дома о возможности обстрела российских районов этими системами. При этом он цитирует слова главы украинской переговорной группы с Россией Давида Арахамии, уверившего Вашингтон, что американское оружие будет использоваться только в Украине.

В настоящее время США обязались предоставить Украине четыре пусковые установки HIMARS, а Великобритания и Германия - шесть гусеничных версий системы, РСЗО M270.

Как сообщалось, украинские военные в среду завершили обучение на реактивных системах залпового огня HIMARS и до конца июня Украина получит их для обороны на Донбассе.
 

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