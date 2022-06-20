Газпром приостанавливает подачу газа по «Турецкому потоку»

Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 в связи с проведением плановых профилактических работ.

Об этом сообщила пресс-служба компании

Там также отметили, что приостановка транспортировки газа согласована всеми заинтересованными сторонами заблаговременно.