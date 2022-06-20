Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти из-за КТК

Россия сначала сократила, а затем прекратила транспортировку казахстанской нефти через нефтяной терминал Новороссийского порта. Официальная причина - разминирование порта от мин времен Второй мировой войны, сообщает "Коммерсант".

В ходе обыска вокруг объектов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории порта Новороссийск было обнаружено более 50 предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами времен Второй мировой войны. При этом отмечается, что как минимум в начале 2022 г. вблизи Новороссийского порта уже находились устройства, которые могли быть оценены как потенциально опасные.

Однако на этот раз, в четверг, 16 июня, с целью их обследования и обезвреживания, прилегающее к причальным узлов консорциума водохранилище было полностью закрыто для судоходства, что привело к прекращению транспортировки казахстанской нефти. Следующие работы по разминированию запланированы на 20 июня.

Уточняется, что поставка нефти по трубопроводу КТК может быть приостановлена ​​как минимум до конца месяца.

Напомним, что 21 марта 2022 года в результате аварии на КТК произошло повреждение двух выносных причальных устройств из трех. В конце апреля на морском терминале под Новороссийском после ремонта был запущен ВПУ-3. А 25 мая руководство трубопроводного консорциума сообщило, что последствия аварии полностью устранены и КТК работает на полную мощность.

Протяженность трубопровода КТК (Тенгиз - Новороссийск) составляет 1511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье из российских месторождений, в том числе расположенных в Каспии.

Акционерами КТК являются: ПАО "Транснефть" - 24%, АО НК "КазМунайГаз" - 19%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, «КТК Компани» - 7%, BG Overseas Holdings Limited - 2%, Eni International N.A. NV. S.ar.l. - 2%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.