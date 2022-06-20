Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти из-за КТК

Россия сначала сократила, а затем прекратила транспортировку казахстанской нефти через нефтяной терминал Новороссийского порта. Официальная причина - разминирование порта от мин времен Второй мировой войны, сообщает "Коммерсант".
В ходе обыска вокруг объектов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории порта Новороссийск было обнаружено более 50 предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами времен Второй мировой войны. При этом отмечается, что как минимум в начале 2022 г. вблизи Новороссийского порта уже находились устройства, которые могли быть оценены как потенциально опасные.
Однако на этот раз, в четверг, 16 июня, с целью их обследования и обезвреживания, прилегающее к причальным узлов консорциума водохранилище было полностью закрыто для судоходства, что привело к прекращению транспортировки казахстанской нефти. Следующие работы по разминированию запланированы на 20 июня.
Уточняется, что поставка нефти по трубопроводу КТК может быть приостановлена как минимум до конца месяца.
Напомним, что 21 марта 2022 года в результате аварии на КТК произошло повреждение двух выносных причальных устройств из трех. В конце апреля на морском терминале под Новороссийском после ремонта был запущен ВПУ-3. А 25 мая руководство трубопроводного консорциума сообщило, что последствия аварии полностью устранены и КТК работает на полную мощность.
Протяженность трубопровода КТК (Тенгиз - Новороссийск) составляет 1511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье из российских месторождений, в том числе расположенных в Каспии.
Акционерами КТК являются: ПАО "Транснефть" - 24%, АО НК "КазМунайГаз" - 19%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, «КТК Компани» - 7%, BG Overseas Holdings Limited - 2%, Eni International N.A. NV. S.ar.l. - 2%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.