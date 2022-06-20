Токаев публично обидел Путина. Но зачем Кадыров унизил Путина после этого?

Вадим Денисенко / Деловая столица

Прошло пару дней с того момента, как президент Казахстана публично заявил, что никогда не признает так называемые «ЛДНР». Такого унижения Путин не получал уже давно, если не считать военные неудачи в Украине.





Через два дня мы получили два ответа из РФ на слова Токаева. Сначала Путин совсем по-детски назвал его другим именем (он с первого момента это делал и делал это по одной причине - Токаев сломал ему схему "преемник". После лишения всех возможностей Назарбаева и его семьи влиять на ситуацию в Казахстане, Путин уже не сомневается - старость в имении в Геленджике невозможна). Поэтому реакция Путина была традиционной - перекрутить имя неприятного ему человека, ведь над этой вечно повторяющейся шуткой, судя по всему, смеется все его окружение.





Вторая реакция - заявление-обращение Кадырова к членам ОДКБ с требованием отреагировать на слова Токаева и, наверное, признать "ЛДНР." Все эксперты начали говорить о том, что руководитель Чечни начал примерять на себя халат "бухарского эмира", хотя мне кажется, ничего такого нет. Не мечтает он о самостоятельном плавании и не столь тупой, чтобы не понимать: за пределами Грозного он растворится в политическом пространстве (хотя примеров такого политического самоубийства в истории было много). Он много лет играет роль шута, которому можно говорить все. Поэтому он просто не всегда понимает грань дозволенного. Но для нас это неважно - важнее то, что он снова унизил Путина. Дело в том, что ответа на заявления Кадырова нет и не может быть. Армяне не могут признать "ЛДНР", потому что это означает признать правоту Азербайджана относительно Карабаха. Лукашенко уже год обещает посетить Крым, но для него это будет означать почти капитуляцию. Киргизы просто боятся быть раздавленными между казахами, китайцами и россиянами. На вопрос Кадырова существует один ответ: захват стран ОДКБ. А на это у Путина нет ни сил, ни возможностей.

С моей точки зрения, чем больше таких ляпов будет - тем быстрее состоится десакрализация Путина. Да, это произойдет не завтра, но процесс пошел. И чем больше ястребы будут расправлять свои крылья, требуя невозможных побед - тем лучше для нас.

Путин больше всего боится унижения. Его нужно унижать каждый день. И на всех уровнях. Его психика этого не выдержит.