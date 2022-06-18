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Из-за сокращения поставок из РФ Европа использует запасы газа на зиму – Bloomberg
23:34 17.06.2022 |
Сокращение поставок природного газа из России заставляет европейские коммунальные предприятия использовать запасы, обычно используемые в пик зимнего сезона.
Об этом пишет Bloomberg.
Как свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe, один из последних признаков того, что энергетический кризис в регионе обостряется - то, что уровень хранилищ упал на этой неделе впервые с середины апреля, когда трейдеры обычно начинают пополнять мощности.
"По состоянию на 14 июня европейские хранилища были заполнены примерно на 52%, а последние данные GIE свидетельствуют о снижении на один процентный пункт", - пишет агентство.
"Очевидно, что этого не должно происходить в сезон закачек", - сказал Уоррен Паттерсон, руководитель отдела стратегии товаров ING Groep NV.
"Это будет тревожным для рынка и, вероятно, будет поддерживать цены", - добавил он.
Россия сократила поставки клиентам в Италию, Германию, Францию и Австрию.
В Кремле заявили, что из-за технических проблем ей пришлось ограничить пропускную способность Северного потока по дну Балтийского моря, но Германия назвала сокращение "политически мотивированным", направленным на повышение цен.
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