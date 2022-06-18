Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Федрезерв США «четко нацелен» на возврат инфляции к 2% - Пауэлл

 

Федеральная резервная система (ФРС) считает одной из своих главных задач замедление инфляции в США, достигшей максимума за 40 лет, заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл на мероприятии центробанка в Вашингтоне, посвященном роли доллара в мировой экономике.

"Я и мои коллеги четко нацелены на возврат инфляции к нашему целевому показателю в 2%, - цитирует Пауэлла агентство Bloomberg. - Приверженность Федрезерва задаче поддерживать ценовую стабильность обеспечивает всеобщее доверие к доллару как к средству сохранения капитала".

В среду ФРС повысила ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, что стало самым сильным подъемом ставки с 1994 года. В ходе пресс-конференции по итогам заседания Пауэлл не исключил возможность аналогичного повышения и в июле. Руководители Федрезерва в среднем прогнозируют, что уровень ставки вырастет до 3,4% к декабрю этого года и достигнет 3,8% к концу следующего года.

Также Пауэлл отметил, что способность Федрезерва выполнить свою двойную задачу - содействовать максимальной занятости и ценовой стабильности - зависит от ситуации на финансовых рынках.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

17.06 «Чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе вновь выросла – до $1,06 млрд

17.06 Достиг ли биткоин дна и когда ожидать роста – мнение эксперта

17.06 Доллар США 17 июня дорожает к евро, иене и фунту после заявления главы ФРС о стремлении вернуть инфляцию к 2%

17.06 Фондовые биржи АТР 17 июня закрылись разнонаправленно

17.06 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 16.06.22

17.06 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.06.22

17.06 Остаток средств на корсчетах банков 17.06.22

17.06 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 16.06.2022

17.06 Золото теряет в цене 17 июня на укреплении доллара и коррекционной динамике

17.06 Индексы Уолл-стрит упали 16 июня из-за роста опасений рецессии

16.06 Как будет работать банковская система в День Конституции – объяснение НБУ

16.06 ЕЦБ ограничит эмиссию цифрового евро на уровне 1,5 трлн

16.06 Доллар стабилен в паре с евро 16 июня, фунт дорожает после заседания Банка Англии

16.06 Депозитные ставки для физлиц 16.06.22

16.06 Аграрии просят правительство Украины разрешить обмен валюты по рыночному курсу из-за потери до 30% дохода

• дальше…

17.06 Фонд госимущества перевел договора аренды в электронный формат

17.06 Себестоимость строительства жилья по проекту «Байден» составит $750/кв.м – Академия строительства Украины

17.06 Кабинет министров отменил безвизовый режим с Россией с 1 июля – Шмыгаль

17.06 Ряд украинских региональных сетей АЗС за неделю (10-17 июня) снизили стоимость автогаза

17.06 Нефть замедлила падение 17 июня, Brent торгуется у $119,7 за баррель

17.06 Украина получила от Канады льготный кредит на $773 миллиона из-за спецсчета МВФ

17.06 Продажи недвижимости возобновились, но покупателей нет. Что дальше?

17.06 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.06.22

17.06 Яровой пшеницы в этом году посеяно в 5 раз больше, чем в прошлом, - Комитет

17.06 Украинские энергокомпании получили из Европы 300 генераторов

• дальше…

17.06 Из-за сокращения поставок из РФ Европа использует запасы газа на зиму – Bloomberg

17.06 Джонсон: переговоры с Россией возможны только после вывода всех ее войск из Украины

17.06 Словения передала Украине 35 БМП, автоматы и предлагает обучение

17.06 Федрезерв США «четко нацелен» на возврат инфляции к 2% - Пауэлл

17.06 Евросоюз заверяет, что не оставит Центральную Азию без поддержки

17.06 Еще один известный разработчик мобильных игр закрыл бизнес в России

17.06 Кабинет министров отменил безвизовый режим с Россией с 1 июля – Шмыгаль

17.06 Глава WikiLeaks Джулиан Ассанж должен быть экстрадирован в США, заявила министр внутренних дел Великобритании

17.06 Экономика России потеряла из-за войны не менее 10 лет, - глава российского «Сбербанка»

17.06 Россия отказалась от введения цифровых паспортов из-за нехватки чипов, - Forbes

17.06 Франция перестала получать российский газ по трубопроводам

17.06 Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в ЕС по ее заслугам, а не потому, что идет война - фон дер Ляйен

17.06 Еврокомиссия рекомендовала признать Украину и Молдову кандидатами в члены ЕС

17.06 Инфляция в еврозоне в мае достигла рекордных 8,1%

17.06 Украина получила от Канады льготный кредит на $773 миллиона из-за спецсчета МВФ

• дальше…

17.06 В Киеве запустили систему измерения пробок на дорогах по 10-балльной шкале

17.06 Кабинет министров отменил безвизовый режим с Россией с 1 июля – Шмыгаль

16.06 Власти Киева открыли голосование за переименование объектов, названия которых связаны с РФ

15.06 Украинские эксперты не видят риска значительного распространения оспы обезьян - видео

15.06 Украинцы выбрали эскиз для третьей марки от Укрпочты

10.06 Кабмин запустил эксперимент по оформлению паспортов находящимся за рубежом украинцам

10.06 Находящихся за рубежом выпускники школ могут получить документы об образовании в дипучреждениях Украины - Минобразования

06.06 На портале «Дія» теперь можно получить выписку о месте жительства

06.06 Кабмин включил в реестр два индустриальных парка в Киевской и Закарпатской областях

03.06 Украинцы возвращаются к работе и домой – опрос

02.06 Глава МВД: более 30 млн га территории Украины нуждается в разминировании

02.06 Время продажи алкоголя в магазинах Киева продлено на 3 часа - КГГА

01.06 За владение оружием «для личной защиты» выступают 59% украинцев - результаты опроса «Дии»

30.05 Украину будут восстанавливать в три этапа – Шмыгаль рассказал детали

27.05 Кабмин продлил карантин и режим ЧС в связи с СOVID-19 до 31 августа

• дальше…

17.06 Джонсон: переговоры с Россией возможны только после вывода всех ее войск из Украины

17.06 Словения передала Украине 35 БМП, автоматы и предлагает обучение

17.06 Украинская армия потеряла в боях около 50% техники - командующий логистики Командования СВ ВСУ

17.06 Рост в десять раз за месяц? Почему Зеленский, Арестович и Арахамия говорят разное о потерях нашей армии

17.06 Статус кандидата на членство в ЕС станет историческим событием в становлении Украинского государства - Порошенко

17.06 Кабинет министров отменил безвизовый режим с Россией с 1 июля – Шмыгаль

17.06 Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в ЕС по ее заслугам, а не потому, что идет война - фон дер Ляйен

17.06 Еврокомиссия рекомендовала признать Украину и Молдову кандидатами в члены ЕС

17.06 Россияне сообщили руководству Запорожской АЭС, что с 1 сентября станция перейдет под контроль «Росатома»

17.06 Немецкие политики прокомментировали визит канцлера ФРГ Шольца в Киев

17.06 Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС - источник

16.06 Украина намерена вернуть Крым с помощью западного оружия

16.06 Германия, Франция, Италия и Румыния поддержали немедленное предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

16.06 Арахамия считает слабой позицию украинской стороны на переговорах с РФ

16.06 Канада передаст Украине заменяемые стволы для гаубиц M777

• дальше…

17.06 Более половины глобального рынка рекламы находится в руках пяти технологических гигантов

17.06 Бренд косметики Revlon подает на банкротство, но не исчезает с рынка

17.06 TSMC увеличит производство микросхем по зрелым техпроцессам в полтора раза

17.06 TSMC в 2024 году получит новое оборудование ASML и через год выйдет на 2 нм

17.06 Средняя цена электромобиля в США превысила $60 тысяч

17.06 Объявлены сроки появления электрокара совместной разработки Honda и Sony

16.06 Цены на видеокарты рухнули вслед за рынком криптовалют — майнеры экстренно избавляются от своих запасов

16.06 Компания McLaren, возможно, задумалась о выпуске кроссовера

16.06 Boring Company Илона Маска получила разрешение на расширение сети туннелей под Лас-Вегасом

16.06 Китайская BOE запустит производство OLED-панелей для телевизоров — это ликвидирует монополию LG и снизит цены

15.06 Браузер Firefox для Windows и macOS теперь по умолчанию блокирует или ограничивает сбор куки

15.06 Сервис Google Карты научился рассчитывать плату за проезд во время путешествия

15.06 Bugatti показала первый клиентский экземпляр гиперкара Centodieci

15.06 Adobe запустит бесплатную веб-версию Photoshop

14.06 Toyota полностью раскрыла прототип электрического «Крузака» - внедорожника Compact Cruiser EV

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно