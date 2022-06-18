Федрезерв США «четко нацелен» на возврат инфляции к 2% - Пауэлл

Федеральная резервная система (ФРС) считает одной из своих главных задач замедление инфляции в США, достигшей максимума за 40 лет, заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл на мероприятии центробанка в Вашингтоне, посвященном роли доллара в мировой экономике.

"Я и мои коллеги четко нацелены на возврат инфляции к нашему целевому показателю в 2%, - цитирует Пауэлла агентство Bloomberg. - Приверженность Федрезерва задаче поддерживать ценовую стабильность обеспечивает всеобщее доверие к доллару как к средству сохранения капитала".

В среду ФРС повысила ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, что стало самым сильным подъемом ставки с 1994 года. В ходе пресс-конференции по итогам заседания Пауэлл не исключил возможность аналогичного повышения и в июле. Руководители Федрезерва в среднем прогнозируют, что уровень ставки вырастет до 3,4% к декабрю этого года и достигнет 3,8% к концу следующего года.

Также Пауэлл отметил, что способность Федрезерва выполнить свою двойную задачу - содействовать максимальной занятости и ценовой стабильности - зависит от ситуации на финансовых рынках.