Финансовые новости
- |
- 17.06.22
- |
- 19:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Еще один известный разработчик мобильных игр закрыл бизнес в России
16:19 17.06.2022 |
Студия разработки мобильных видеоигр Plarium (ООО "Плариум-Юг") закрывает бизнес в России и собирается вывозить часть сотрудников из страны.
Об этом пишет российский "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке игровой индустрии.
Эти данные также подтверждаются сообщением, опубликованным в базе "СПАРК-Интерфакс": 14 июня компания направила налоговикам заявление о ликвидации юридического лица.
ООО "Плариум-Юг" было основано в 2010 году, 99,9% компании принадлежит кипрской Plarium Cyprus LTD, еще 0,1% - израильской Plarium Global LTD, возглавляемой Анифе Базировой. По итогам 2021 года выручка "Плариум-Юг" составила 1,2 млрд руб. при чистой прибыли 84 млн руб., к концу года в компании было зарегистрировано 476 сотрудников.
На сайте Plarium говорится, что компания, кроме российского офиса, имеет еще семь студий в Украине, в Израиле и США, где в общей сложности работают 1,8 тыс. человек. Разработчик выпускает мобильные игры, среди которых Raid: Shadow Legends, Vikings: War of Clans и Mech Arena.
"В настоящее время это общая тенденция: компании, занимающиеся разработкой мобильных игр, будут сворачивать свои офисы и увозить ключевых сотрудников за границу, чтобы не останавливать работу над проектами", - констатировал один из собеседников издания.
Он объяснил, что разработчики игр получают деньги от продаж в AppStore и Google Play на западное юрлицо, а затем заводит их на российскую структуру. Пока это сделать сложно, необходимо изобретать схемы, которые привлекают внимание местных налоговых органов.
В то же время, источники издания добавляют, что закрытие российских студий имеет и "очевидные политические причины", ведь иностранные партнеры сейчас очень настороженно относятся к игровым студиям, основанным выходцами из России.
Plarium в 2009 году основали в Израиле выходцы из бывшего СССР Ави и Габи Шалель, братья Хаим и Илья Турпиашвили, Иван Воробейчик, Михаил Морговский и Ярон Хакими. При этом главными инвесторами выступали представители семьи российских миллиардеров Мирилашвили.
Plarium начинал с работы на постсоветском пространстве: это были программы для соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники", "Мой мир". В 2011 году решено было вывести компанию на международный рынок и сконцентрироваться на создании сложных стратегических игр.
В 2017 году разработчика игр для соцсетей Plarium за $500 млн купила австралийская компания Aristocrat.
Как сообщалось, накануне стало известно, что еще один известный разработчик мобильных игр Game Insights закрывает все офисы и уходит из России.
Game Insight была основана в 2009 году в Москве. В том же году компания запустила свою первую игру Resort World, для социальных сетей "ВКонтакте" и Facebook. В апреле 2014 года Game Insight перенесла штаб-квартиру в Вильнюс.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Еврокомиссия рекомендовала признать Украину и Молдову кандидатами в члены ЕС
|Украина намерена вернуть Крым с помощью западного оружия
|Германия, Франция, Италия и Румыния поддержали немедленное предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
|Арахамия считает слабой позицию украинской стороны на переговорах с РФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евросоюз заверяет, что не оставит Центральную Азию без поддержки
|Еще один известный разработчик мобильных игр закрыл бизнес в России
|Кабинет министров отменил безвизовый режим с Россией с 1 июля – Шмыгаль
|Глава WikiLeaks Джулиан Ассанж должен быть экстрадирован в США, заявила министр внутренних дел Великобритании
|Экономика России потеряла из-за войны не менее 10 лет, - глава российского «Сбербанка»
|Россия отказалась от введения цифровых паспортов из-за нехватки чипов, - Forbes
Это интересно
|Китайская BOE запустит производство OLED-панелей для телевизоров — это ликвидирует монополию LG и снизит цены
|Браузер Firefox для Windows и macOS теперь по умолчанию блокирует или ограничивает сбор куки
|Сервис Google Карты научился рассчитывать плату за проезд во время путешествия
|Bugatti показала первый клиентский экземпляр гиперкара Centodieci
|Adobe запустит бесплатную веб-версию Photoshop
|Toyota полностью раскрыла прототип электрического «Крузака» - внедорожника Compact Cruiser EV
|Facebook теперь доступен на украинском языке для iOS, далее – украинизация Messenger