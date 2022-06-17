Еще один известный разработчик мобильных игр закрыл бизнес в России

Студия разработки мобильных видеоигр Plarium (ООО "Плариум-Юг") закрывает бизнес в России и собирается вывозить часть сотрудников из страны.

Об этом пишет российский "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке игровой индустрии.

Эти данные также подтверждаются сообщением, опубликованным в базе "СПАРК-Интерфакс": 14 июня компания направила налоговикам заявление о ликвидации юридического лица.

ООО "Плариум-Юг" было основано в 2010 году, 99,9% компании принадлежит кипрской Plarium Cyprus LTD, еще 0,1% - израильской Plarium Global LTD, возглавляемой Анифе Базировой. По итогам 2021 года выручка "Плариум-Юг" составила 1,2 млрд руб. при чистой прибыли 84 млн руб., к концу года в компании было зарегистрировано 476 сотрудников.

На сайте Plarium говорится, что компания, кроме российского офиса, имеет еще семь студий в Украине, в Израиле и США, где в общей сложности работают 1,8 тыс. человек. Разработчик выпускает мобильные игры, среди которых Raid: Shadow Legends, Vikings: War of Clans и Mech Arena.

"В настоящее время это общая тенденция: компании, занимающиеся разработкой мобильных игр, будут сворачивать свои офисы и увозить ключевых сотрудников за границу, чтобы не останавливать работу над проектами", - констатировал один из собеседников издания.

Он объяснил, что разработчики игр получают деньги от продаж в AppStore и Google Play на западное юрлицо, а затем заводит их на российскую структуру. Пока это сделать сложно, необходимо изобретать схемы, которые привлекают внимание местных налоговых органов.

В то же время, источники издания добавляют, что закрытие российских студий имеет и "очевидные политические причины", ведь иностранные партнеры сейчас очень настороженно относятся к игровым студиям, основанным выходцами из России.

Plarium в 2009 году основали в Израиле выходцы из бывшего СССР Ави и Габи Шалель, братья Хаим и Илья Турпиашвили, Иван Воробейчик, Михаил Морговский и Ярон Хакими. При этом главными инвесторами выступали представители семьи российских миллиардеров Мирилашвили.

Plarium начинал с работы на постсоветском пространстве: это были программы для соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники", "Мой мир". В 2011 году решено было вывести компанию на международный рынок и сконцентрироваться на создании сложных стратегических игр.

В 2017 году разработчика игр для соцсетей Plarium за $500 млн купила австралийская компания Aristocrat.

Как сообщалось, накануне стало известно, что еще один известный разработчик мобильных игр Game Insights закрывает все офисы и уходит из России.

Game Insight была основана в 2009 году в Москве. В том же году компания запустила свою первую игру Resort World, для социальных сетей "ВКонтакте" и Facebook. В апреле 2014 года Game Insight перенесла штаб-квартиру в Вильнюс.