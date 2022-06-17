Глава WikiLeaks Джулиан Ассанж должен быть экстрадирован в США, заявила министр внутренних дел Великобритании

Глава министерства внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила высылку в США основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Там его будут судить за публикацию секретных документов, касающихся войн в Ираке и Афганистане.

В США Ассанжу грозит пожизненное заключение. В заявлении министерство внутренних дел призвало американскую систему юстиции соблюдать все права Ассанжа, пока он находится в США.

"В данном случае британские суды не сочли, что экстрадиция мистера Ассанжа была бы репрессивной, несправедливой мерой или нарушением процедуры. Также они не сочли, что экстрадиция нарушает его личные права", - говорится в заявлении МВД.

У юристов Ассанжа есть 14 дней, чтобы обжаловать решение. Команда Wikileaks выпустила заявление, в котором говорится, что апелляция будет подана. "Сегодня борьба не закончилась - началась новая юридическая битва", - сказано в нем.

По мнению соратников Ассанжа, США добивается его осуждения, потому что он опубликовал свидетельство того, что военные "совершали военные преступления и скрывали их, занимались пытками, подкупали иностранных чиновников".

Британский суд санкционировал выдачу Ассанжа США еще в конце апреля, а апелляцию в Верховный суд его команде подавать запретили. Глава МВД Прити Пател могла принять решение не экстрадировать Ассанжа несмотря на решение суда.

С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2018 году Ленин Морено, занимавший в тот момент пост президента Эквадора, предоставил Ассанжу гражданство своей страны, которого тот впоследствии лишился из-за процессуальных нарушений при подаче документов.

В апреле 2019 года Ассанж был выдворен из посольства Эквадора за нарушение внутреннего распорядка и политические заявления, угрожавшие отношениям этой страны с другими государствами. На выходе из здания он был арестован британской полицией за бегство от правосудия. Тогда и начался судебный процесс о его экстрадиции.