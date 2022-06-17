Экономика России потеряла из-за войны не менее 10 лет, - глава российского «Сбербанка»

Санкции могут не позволить российской экономике вернуться к показателям 2021 года в течение десятилетия, если не принимать никаких мер.

Об этом заявил глава российского "Сбербанка" Герман Греф, сообщает "Forbes РФ".

"Если ничего не делать в текущей ситуации, то возвращение российской экономики на уровень 2021 года может занять примерно десять лет", - сказал банкир.

По оценке Грефа, на страны, введшие санкции против России, приходится 56% российского экспорта и 51% импорта.

"Это угроза для 15% ВВП страны", - подчеркнул он.

В то же время глава "Сбербанка" считает, что российская экономика на фоне санкций "продемонстрировала совершенно неожиданную гибкость".

В результате, по его словам, "первый эффект от санкций значительно более мягкий, чем ожидали все эксперты по обе стороны океана".