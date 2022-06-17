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Экономика России потеряла из-за войны не менее 10 лет, - глава российского «Сбербанка»
15:21 17.06.2022 |
Санкции могут не позволить российской экономике вернуться к показателям 2021 года в течение десятилетия, если не принимать никаких мер.
Об этом заявил глава российского "Сбербанка" Герман Греф, сообщает "Forbes РФ".
"Если ничего не делать в текущей ситуации, то возвращение российской экономики на уровень 2021 года может занять примерно десять лет", - сказал банкир.
По оценке Грефа, на страны, введшие санкции против России, приходится 56% российского экспорта и 51% импорта.
"Это угроза для 15% ВВП страны", - подчеркнул он.
В то же время глава "Сбербанка" считает, что российская экономика на фоне санкций "продемонстрировала совершенно неожиданную гибкость".
В результате, по его словам, "первый эффект от санкций значительно более мягкий, чем ожидали все эксперты по обе стороны океана".
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