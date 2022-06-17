Россия отказалась от введения цифровых паспортов из-за нехватки чипов, - Forbes

Минцифры РФ "отложили вопрос" выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок.

Эту информацию подтвердил глава министерства Максут Шадаев, пишет российский Forbes.

"Мы пока отложили этот вопрос в связи с тем, что сейчас есть более серьезные неотложные проблемы", - сказал министр.

По данным источников издания, проект электронного паспорта в России отложен на неопределенный срок по двум причинам. Во первых, стоимость цифрового паспорта составляла бы 1000 рублей, и после начала войны с Украиной и изоляции РФ российские чиновники считают, что спроса на такие паспорта не будет из-за кризиса.

Второй причиной стал дефицит компонентов для производства цифровых документов - пластика и чипов.

"В России не хватает чипов даже для выпуска банковских карт", - уточнил один из собеседников.

Введение цифровых паспортов планировалось начать в 2023 году в трех регионах России: Москве, Московской области и Татарстане. МВД РФ предупреждало, что при выдаче электронного паспорта бумажный паспорт будет аннулирован. Как показал опрос SuperJob, всего 14% россиян были готовы отказаться от бумажного паспорта и других документов и перейти на их электронные аналоги.