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Инфляция в еврозоне в мае достигла рекордных 8,1%
12:39 17.06.2022 |
Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 8,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.
Показатель является максимальным с начала расчета данных.
Таким образом, инфляция в регионе ускорилась по сравнению с 7,4% в апреле.
Окончательные данные совпали с предварительными. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра этой оценки.
Рост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,8%, ускорившись с 0,6% в апреле.
Инфляция превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющий 2%, более чем в четыре раза. ЕЦБ сохранил ключевые процентные ставки по итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания и заявил о намерении поднять их на 25 базисных пунктов в июле.
По данным Eurostat, энергоресурсы подорожали на 39,1% по сравнению с апрелем прошлого года (предварительная оценка - 39,2%).
Продукты питания, алкоголь и табак выросли в цене на 7,5%, промышленные товары - на 4,2%, услуги - на 3,5%.
Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце увеличились на 3,8% в годовом выражении по сравнению с 3,5% в апреле.
В Евросоюзе инфляция в мае ускорилась до 8,8% в годовом выражении с апрельских 8,1%.
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