Итальянский энергогигант Enel продает активы в РФ «ЛУКойлу» и фонду Газпромбанка

Компания заключила два соглашения о продаже всего пакета акций "Энел Россия": первое с "ЛУКойлом" и второе - с паевым инвестфондом "Газпромбанк - Фрезия".

Соглашение планируется закрыть в третьем квартале этого года. Пакет акций будет продан на общую сумму около 137 млн. евро.

Enel была основным акционером "Энел Россия" с долей 56,4%. По данным Bloomberg Intelligence, основанное в 2004 году ПАО "Энели Россия" приносит несколько больше 1% от общей валовой операционной прибыли компании.

В состав "Энел Россия" входят три газовые электростанции, а также ветропарк в Ростовской области и строящийся ветропарк в Мурманской области.

Enel - крупнейшая итальянская энергетическая компания, одна из крупнейших энергокомпаний мира.