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Итальянский энергогигант Enel продает активы в РФ «ЛУКойлу» и фонду Газпромбанка
11:59 17.06.2022 |
Компания заключила два соглашения о продаже всего пакета акций "Энел Россия": первое с "ЛУКойлом" и второе - с паевым инвестфондом "Газпромбанк - Фрезия".
Соглашение планируется закрыть в третьем квартале этого года. Пакет акций будет продан на общую сумму около 137 млн. евро.
Enel была основным акционером "Энел Россия" с долей 56,4%. По данным Bloomberg Intelligence, основанное в 2004 году ПАО "Энели Россия" приносит несколько больше 1% от общей валовой операционной прибыли компании.
В состав "Энел Россия" входят три газовые электростанции, а также ветропарк в Ростовской области и строящийся ветропарк в Мурманской области.
Enel - крупнейшая итальянская энергетическая компания, одна из крупнейших энергокомпаний мира.
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