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Британская разведка: среди российской бизнес-элиты усиливается скептицизм по поводу войны
11:40 17.06.2022 |
Среди российской бизнес-элиты и олигархического сообщества усиливается скептицизм по поводу войны против Украины.
Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки, пишет "Европейская правда".
"Миграционные заявки дают повод предполагать, что 15 000 российских миллионеров, вероятно, уже пытаются покинуть страну. Мотивы, скорее всего, включают как личное неприятие вторжения, так и намерение избежать финансовых последствий санкций, наложенных на Россию. Если этот результат продолжится, он усилит долгосрочный ущерб, причиненный войной экономике России", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что хотя большинство россиян заявляют социологам, что поддерживают "спецоперацию", часть населения как активно, так и пассивно демонстрирует свое несогласие.
"Легион свободы для России", набранный из россиян, почти наверняка участвовал в боевых действиях вместе с украинскими военными. Некоторые высокопоставленные российские чиновники, скорее всего, отодвинуты на второй план после критики войны", - говорится в заявлении.
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