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Канада сообщила о переговорах с Германией по оборудованию Siemens для Nord Stream 1
11:25 17.06.2022 |
Канада заявила в четверг, что ведет переговоры с Германией о решении проблемы с турбиной Siemens Energy для российского газопровода «Северный поток-1», которая была отправлена в Канаду для технического обслуживания, что приведет к сокращению поставок газа в Европу.
Как сообщает Reuters, пропускная способность газопровода «Северный поток-1» «Газпрома» для поставок газа в Европу частично ограничена, поскольку санкции в отношении России лишают немецкого поставщика оборудования Siemens возможности вернуть турбину, которая обслуживается в Канаде, заявили компании ранее на этой неделе.
«Правительство Канады активно обсуждает с Германией рассматриваемые турбины, и мы работаем над достижением решения», - говорится в заявлении представителя министра природных ресурсов Канады.
В последние дни контролируемый государством российский «Газпром» сократил пропускную способность газопровода «Северный поток-1» всего на 40% от обычного уровня, сославшись на задержку с возвратом оборудования, обслуживаемого немецкой компанией Siemens Energy SIEGn.DE в Канаде.
Москва заявила в четверг, что новые задержки с ремонтом могут привести к остановке всех потоков, что затормозит гонку Европы по пополнению своих запасов газа. читать далее
В заявлении Siemens на этой неделе говорится, что в 2009 году она поставила так называемые авиационные газовые турбины для компрессорной станции «Северного потока-1».
Они были произведены в Канаде, и их нужно было регулярно отправлять обратно для технического обслуживания, сообщила Siemens Energy, добавив, что одна из турбин в настоящее время находится на капитальном ремонте в Монреале.
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