Строительство глубоких тоннелей ведется в районе иранского ядерного центра близ Натанза - NYT

В районе иранского ядерного центра близ Натанза ведется активное строительство тоннелей, свидетельствуют данные американской и израильской разведок, сообщает The New York Times.

"Представители американской администрации на публике об этом не говорили ни разу, а министр обороны Израиля упомянул об этом лишь однажды, однако факт проведения строительных работ очевиден, свидетельством тому - спутниковые снимки", - пишет NYT.

Кроме того, отмечает издание, "за последние недели иранские власти выключили 27 камер, которые осуществляли наблюдения за производством ядерного топлива", которое, как утверждают в Тегеране, необходимо стране исключительно для мирных целей.

"Объяснения относительно того, как именно иранцы могут использовать эти объекты на ядерном комплексе в Натанзе, и насколько серьезную угрозу они представляют, разнятся, но, по многим оценкам, Иран в настоящий момент подошел к созданию ядерной бомбы как никогда близко", - отмечает газета.

Новый объект в Натанзе, говорится в публикации, напоминает ядерный комплекс в Фордо, расположенный на значительной глубине. По оценкам израильской разведки, строительство началось в конце 2020 года. Израильтяне полагают, что на новом объекте может быть размещено производство по обогащению урана в промышленных масштабах. В США мнение израильской разведки не разделяют, отмечая, что там может быть развернуто производство центрифуг.

NYT напоминает, что ранее в июне в МАГАТЭ заявляли, что лишь недели отделяют Иран от достижения возможности обогащения урана до боевого уровня, в объеме, достаточном для производства одной бомбы.