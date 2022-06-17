В США расследуют схемы снабжения американских микрочипов для военной техники РФ, - СМИ

Федеральное бюро расследований вместе с министерством торговли США приступили к расследованию возможных поставок высокотехнологичного оборудования, выпускаемого рядом частных американских компаний для нужд вооруженных сил РФ.

По данным The Washington Post, сотрудники ФБР проверяют компании, чьи микросхемы были установлены в разведывательных дронах, радиолокационном оборудовании, танках и другой военной технике РФ, захваченной во время боевых действий в Украине, передает Радио Сввобода.

"Наша цель - установить, каким образом эти микросхемы оказались в российской военной технике, проследить весь путь поставок этой продукции из США к конечному потребителю", - заявил источник издания, близкий к расследованию.

Предварительное расследование показало, что часть американских микросхем, установленных в российской военной технике, была сделана до 2014 г., когда США ввели санкции на поставку подобного оборудования РФ. Но часть микрочипов, согласно данным Conflict Armament Research (CAR), которыми оборудованы средства вооружения русской армии, произведена в 2020 году.

Всего CAR обнаружило на образцах российской военной техники микросхемы производства 70 американских и европейских компаний. Агентство отказалось обнародовать названия этих компаний до завершения следственных процедур.

В течение многих лет американские компании на законных основаниях могли поставлять простые компьютерные микрочипы для нужд ВС РФ без согласования с правительством США. С конца февраля 2022 г. США и их союзники запретили продажу всех видов компьютерных микросхем вооруженным силам РФ, а также ограничили продажи всем другим российским компаниям, которые могли передать микрочипы для военных нужд.