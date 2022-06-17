ЕЦБ намерен сдерживать рост стоимости заимствования для стран региона за счет нового механизма

Новый антикризисный инструмент, разрабатываемый Европейским центральным банком (ЕЦБ), будет использоваться в случае слишком быстрого роста стоимости заимствования для государств еврозоны или ее подъема до слишком высоких уровней, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард в ходе встречи с министрами финансов государств региона в четверг.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник, с помощью нового механизма ЕЦБ рассчитывает предотвращать ситуацию, когда рыночные колебания сказываются на стоимости заимствования отдельных стан региона.

Доходности гособлигаций стран юга Европы резко выросли после очередного заседания ЕЦБ, прошедшего 9 июня, из-за опасений инвесторов, что эти государства могут столкнуться с трудностями при обслуживании долга в связи с планируемым подъемом ставок европейским ЦБ. ЕЦБ сохранил ключевые процентные ставки по итогам этого заседания и заявил о намерении поднять их на 25 базисных пунктов в июле.

Спред между доходностями госбумаг Италии и Германии вслед за этим увеличился до 2,4 процентного пункта, что в два раза выше, чем годом ранее.

По словам Лагард, новый механизм будет запускаться, когда спреды доходностей или темпы их роста будут превышать определенные лимиты.

Европейский ЦБ 15 июня провел внеочередное заседание, по итогам которого пообещал ускорить создание нового инструмента для ограничения фрагментации в регионе, то есть, для сокращения расхождений в стоимости заимствования для различных государств еврозоны.

Он также заявил, что будет придерживаться гибкого подхода к реинвестированию поступлений от погашения ценных бумаг в рамках программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), "чтобы сохранить функционирование механизма трансмиссии денежно-кредитной политики, являющегося ключевым условием для обеспечения ценовой стабильности в еврозоне".