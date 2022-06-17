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В российских автосервисах заканчиваются краски для кузовов
09:01 17.06.2022 |
Россию массово покинули производители ЛКМ, включая тех, которые долгое время работали на рынке. К примеру, немецкая компания «ЗМ» остановила поставки в Россию и сейчас распродает ранее ввезенные расходники. То же касается фирмы Quickline, отмечают игроки рынка. Кроме этого, из страны ушли крупные компании PPG, Basf и AkzoNobel, что нанесло еще более ощутимый ущерб отрасли сервисного обслуживания.
Ряд компонентов для автомобильных красок в Россию ввозился только из-за рубежа - на месте их не производят. С импортными компонентами работало большинство российских производителей: к примеру, АРС заказывала их из Германии, «Европроект Групп» и «А1» - из Италии.
Оставшихся на складах запасов хватит примерно на два месяца, прогнозируют эксперты. Нехватку ЛКМ дилеры и автосервисы фиксируют уже сейчас, а в августе ее начнут ощущать и потребители.
С уходом «европейцев» рынок наводнит китайская и турецкая продукция. Она более низкого качества, чем, к примеру, у AkzoNobel, что может привести к перепадам качества в зависимости от партии ЛКМ.
По мнению экспертов, количество автомобильных дилеров в России по итогам 2022 года может сократиться вдвое. Причем это еще оптимистичный прогноз, так как уход западных автобрендов может нанести еще более чувствительный удар по отрасли.
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