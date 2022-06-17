На что бундесвер потратит 100 млрд евро специального фонда

Люфтваффе в восторге: наконец-то немецкие военно-воздушные силы получат новый тяжелый транспортный вертолет, в котором давно нуждались. До сих пор у бундесвера не хватало средств на подобные приобретения. Теперь, благодаря специальному фонду в 100 млрд евро, военные смогут получить CH-47F Chinook американского производителя Boeing. CH-47F - это последняя версия проверенной, но постоянно совершенствующейся модели, которая имеется на рынке.

Chinook является "современным и проверенным", пояснила министр обороны Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). И его приобретение облегчает сотрудничество между бундесвером и союзниками. Сближение армий европейских стран стало важным критерием после нападения России на Украину.

Chinook придет на смену модели пятидесятилетней давности

Армия США уже давно использует Chinook для перевозки солдат, транспортных средств и материалов военного назначения. Вертолет особенно востребован в зарубежных миссиях, поскольку самолеты не везде могут приземляться.

Вооруженные силы Германии также имеют тяжелый транспортный вертолет CH-53. Но этой модели уже около 50 лет, что приводит к проблеме с запасными частями. В последнее время участились сообщения о поломках, и только несколько вертолетов оказались в рабочем состоянии.

"Дополнительные 100 млрд также являются необходимым сигналом для войск. Если Германия хочет иметь боеспособных военных, то мы должны оснастить их наилучшим образом", - говорит Айлин Матле (Aylin Matlé), эксперт по вопросам безопасности Германского общества внешней политики (DGAP). Речь идет о приобретениях, которые в некоторых случаях были отложены на десятилетия.

Львиную долю получат военно-воздушные силы

Это касается, в том числе покупки истребителей F-35, которые уже находятся на вооружении Великобритании, Нидерландов и других союзников. Бундесвер хочет приобрести 35 дорогостоящих самолетов-невидимок у американского производителя Lockheed Martin. Они должны заменить устаревающие истребители "Торнадо", которые министерство обороны уже давно хотело бы заменить. Моделей на выбор было достаточно, но не хватало денег, поскольку истребители - одна из самых дорогих покупок в сфере вооружений.

Бундесвер теперь намерен преодолеть и это препятствие благодаря специальному фонду, обещанному канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz ) через несколько дней после нападения России на Украину. "F-35 предлагает уникальный потенциал для сотрудничества с нашими союзниками по НАТО", - считает министр обороны Ламбрехт, объясняя свой выбор. Как и "Торнадо", F-35 могут в чрезвычайной ситуации нести американское ядерное оружие, хранящееся в Германии.

Но не только американские компании ожидают выгоду от специального фонда бундесвера. Европейский производитель самолетов Airbus также получит большой кусок пирога: ему предстоит так доработать истребитель Eurofighter, чтобы оснастить его средствами радиоэлектронной борьбы. Имеется в виду разведка и поражение радиолокационных станций противника. Airbus имеет крупный завод в Баварии и пользуется тем, что на люфтваффе предполагается выделить почти 41 млрд евро из специального фонда. Для его создания в Основной закон вносятся изменения, что является беспрецедентным в истории ФРГ.

Боевые беспилотники и бронетранспортеры

Правительство Германии, наконец-то, ставит точку в многолетнем споре о закупке боевых беспилотников для бундесвера. Социал-демократы канцлера Олафа Шольца, в частности, долгое время выступали против этого. Однако война в Украине заставила критиков замолчать. Она еще раз показала, что боевые дроны могут стать ключевым фактором успешного ведения военных действий. Бундесвер сейчас закупает соответствующее вооружение для беспилотника Heron TP, который он ранее заказал у Израиля.

Военно-морской флот хочет потратить большую часть из выделенных ему 19 млрд евро на подводные лодки U212, фрегаты и корветы. Также в список входят многоцелевые боевые катера: небольшие, чрезвычайно маневренные суда.

Почти 17 млрд евро будут потрачены на сухопутные войска. Они понадобятся прежде всего для обновления парка боевых машин пехоты и бронетранспортеров. В долгосрочной перспективе также существуют планы по созданию преемника основного боевого танка Leopard 2, который будет разработан совместно с Францией.

"Будут также инвестиции в тяжелые вооружения, такие как танки, но это не главное", - говорит эксперт DGAP Матле. "Например, несколько миллиардов должны пойти на более современные технологии связи, позволяющие войскам вести защищенные и безопасные переговоры. Это также необходимо для ведения современной войны", - поясняет он. Инвестиции в новое оборудование связи - почти 21 млрд евро для всех трех видов вооруженных сил - являются второй по величине статьей расходов. Личное снаряжение военнослужащих должно быть обновлено очень быстро. Дополнительные деньги на обмундирование планируется выделить уже в этом году.

Какую стратегию выберет Германия?

Даже если Германия сможет лучше выполнять свои обязательства перед НАТО за счет специального фонда, "одними деньгами дело не решить", считает Матле. Инвестиции должны быть встроены в политическую стратегию. "Хотим ли мы теперь сосредоточиться исключительно на сдерживании России в альянсе НАТО и, возможно, также в альянсе с ЕС?", - задается вопросом эксперт. Ответы должны быть даны в стратегии национальной безопасности, которую правительство хочет представить в следующем году.

Фундаментальная критика программы перевооружения бундесвера звучит из рядов Левой партии. Посткоммунисты называют специальный фонд "краеугольным камнем для постоянного роста расходов на вооружение" в Германии. "Приобретение ядерных бомбардировщиков F-35, новых танковых систем и боевых беспилотников приводит к резкому росту цен на акции и прибыли крупных производителей оружия", - считает Севим Дагделен (Sevim Dagdelen), внешнеполитический эксперт фракции левых в бундестаге. В то же время, по ее словам, бедность в Германии растет.

Пока неясно, что будет с бундесвером, когда 100-миллиардный фонд будет исчерпан. Правда, растет и регулярный оборонный бюджет - в этом году он достиг рекордно высокого уровня в 50,4 млрд евро. Но в долгосрочной перспективе этого будет недостаточно для продолжения финансирования дорогостоящих проектов перевооружения. Федеральный министр финансов Кристиан Линднер (Christian Lindner) подчеркнул, что специальный фонд бундесвера является "исключением, которое будет сделано один раз".