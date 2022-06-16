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США вдвое увеличили финансирование VPN-сервисов для обхода блокировок сайтов в РФ – СМИ
19:29 16.06.2022 |
Правительство США с начала войны в Украине увеличило финансирование трех VPN-сервисов, которые обеспечивают доступ в интернет, чтобы помочь россиянам обойти запреты и получить доступ к западным СМИ.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на 5 источников.
По их словам, финансирование предоставляется трем VPN-сервисам - nthLink, Psiphon и Lantern - и предназначено для поддержания всплеска спроса со стороны российских пользователей.
Руководители сервисов, а также передающая им средства некоммерческая организация Open Technology Fund (OTF) рассказали агентству, что финансирование со стороны Вашингтона резко возросло после начала вторжения РФ в Украину.
Если с 2015 по 2021 год три VPN-компании получили $4,8 млн, то после 24 февраля эта сумма увеличилась почти вдвое.
Отмечается, что популярность VPN-ресурсов резко увеличилась в РФ после 24 февраля на фоне усиленной цензуры в России.
Финансирование осуществляется через федеральное Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое контролирует и финансирует OTF.
Глава OTF Лаура Каннингем подтвердила агентству, что организация увеличила свою поддержку трем VPN-сервисам, потому что российские власти стремятся ограничить то, что их граждане "могут видеть и говорить в интернете".
По ее оценке, в мае более 4 млн россиян пользовались VPN, поддержку которым оказывает OTF.
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