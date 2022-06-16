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Франция передаст Украине дополнительные САУ Caesar
17:47 16.06.2022 |
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставке в Украину еще шести дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar, флагмана французской артиллерии.
Об этом, как пишет Европейская правда, он объявил во время визита в Киев, сообщает корреспондент Le Figaro.
Париж уже поставил Украине 12 установок калибра 155 мм.
"Помимо уже доставленных 12 Caesar я принял решение поставить шесть дополнительных", - сказал Эммануэль Макрон.
Эти самоходные установки могут запускать 155 мм снаряды на расстоянии 40 км со скоростью от шести до восьми выстрелов в минуту. Известно, что Франция хочет купить 109 Caesar в 2025 году.
Макрон, находясь в Ирпене, выразил уважение героизму украинцев и заявил, что Украина должна быть способна дальше сопротивляться и получать преимущество.
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