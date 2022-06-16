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Нидерланды разоблачили агента РФ, собравшегося шпионить в Международном уголовном суде
17:37 16.06.2022 |
Разведывательная служба Нидерландов (AIVD) заявила в четверг, что обнаружила российского военного агента, который, используя фальшивую личность, пытался проникнуть в Международный уголовный суд (МУС), расследующий обвинения РФ в военных преступлениях в Украине.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.
Глава разведывательного агентства Нидерландов рассказал, что россиянин Сергей Владимирович Черкасов создал тщательно продуманную легенду, чтобы въехать в Нидерланды в качестве гражданина Бразилии для прохождения стажировки в Международном уголовном суде в Гааге в апреле.
"Это была долгосрочная многолетняя операция ГРУ, которая стоила много времени, энергии и денег", - сказал руководитель голландского разведывательного агентства Эрик Акербум.
Главная Служба разведки и безопасности Нидерландов заявила, что мужчину под выдуманным именем Виктор Мюллер Феррейра встретили в аэропорту Нидерландов и объявили нежелательным в стране и отправили следующим рейсом обратно в Бразилию, где ему грозит суд.
"Это ясно показывает нам, что задумали россияне - пытаются получить незаконный доступ к информации в рамках Международного уголовного суда. Мы классифицируем это как угрозу высокого уровня", - добавил Акербум.
Он уточнил, что Международный уголовный суд принял его на стажировку.
Нидерландское агентство заявило, что обнародовало подробную информацию по делу, чтобы разоблачить работу российской разведки и предупредить об угрозе для других международных учреждений.
Разведка представила четырехстраничный документ, в котором изложена история прикрытия Черкасова.
В частности, в ней говорилось о проблемной семейной истории мужчины, содержались подробности о клубе, где он любил слушать электронную музыку, и о его любимом ресторане в Бразилиа, где он ел дешевое рагу из коричневой фасоли.
"Черкасов использовал хорошо выстроенную личность прикрытия, под которым он скрывал все свои связи с Россией в целом и с ГРУ в частности", - говорится в сообщении.
Международный уголовный суд начал расследование в Украине спустя всего несколько дней после того, как Путин ввел свои войска 24 февраля. Он рассматривает обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечества и геноциде.
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