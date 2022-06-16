ЕС заинтересован в газопроводе EastMed, разрабатывается ТЭО - представитель Еврокомиссии

Технико-экономическое обоснование Восточно-Средиземноморского трубопровода (Eastern Mediterranean pipeline, EastMed) должно дать ответ на вопрос о коммерческой целесообразности его строительства, но Еврокомиссия (ЕК), по-прежнему, расценивает его как проект общего интереса ЕС, заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи.

"Разработка газовых ресурсов в Восточном Средиземноморье является важной частью нашей стратегии диверсификации. Вы знаете, что мы занимаемся этой стратегией в рамках плана (укрепления энергетической независимости ЕС) RePowerEU", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Вчера был подписан меморандум о взаимопонимании. Он покрывает весь газ любого происхождения в этом регионе, то есть потенциально включая членов ЕС", - напомнил представитель ЕК.

Он отметил, что "газопровод EastMed - это проект общего интереса (Projects of Common Interest, PCI), включенный в пятый перечень PCI".

"Есть финансирование для технико-экономического обоснования через Connecting Europe Facility. Это обоснование всё ещё в процессе реализации промоутерами проекта. Им надлежит доработать данное исследование, а затем решить, будут ли они строить газопровод, исходя из его коммерческой целесообразности, а также, например, спроса в регионе", - резюмировал Макфи.

Накануне ЕС, Израиль и Египет подписали меморандум о взаимопонимании с целью увеличения поставок газа из Средиземноморского региона в Евросоюз.

"Сегодня мы уже делаем очень важный шаг, так как подписали утром меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа из Израиля в Египет. Здесь газ будет сжижаться, а затем транспортироваться в Евросоюз", - заявила в среду в Каире председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

EastMed - проект наземного и морского газопровода с пропускной способностью 10 млрд. куб. м в год, который, по замыслу, должен соединить шельфовые месторождения восточной части Средиземного моря с материковой Грецией через Кипр и Крит и поставлять природный газ в другие страны ЕС.

Connecting Europe Facility (CEF) for Energy - это программа финансирования ЕС по реализации политики трансъевропейских энергетических сетей. Она направлена на поддержку инвестиций в строительство новой трансграничной энергетической инфраструктуры в Европе, а также на восстановление и модернизацию существующей.