Французская Thales обещает прекратить работу в РФ после масштабного скандала

Французская компания Thales, технологический гигант в аэрокосмической, оборонной, транспортной и безопасности отраслях, продолжила сотрудничать с крупными российскими банками, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину и санкции, введенные США и ЕС. Компания заявила прессе, что продаст свой бизнес в России.

Об этом говорится в статье Le Parisien.

По данным Thales, компания предоставляет защиту 19 из 20 крупнейших банков в мире и помогает защищать 85% глобальных банковских транзакций посредством решений PayShield 9000 и payShield 10K "HSM". Среди клиентов компании немало российских банков, в том числе "Сбербанк России", попавший в последний пакет санкций, введенный ЕС.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил: "Thales не объявила о выходе с российского рынка и не прекратила свою деятельность".

Компания в комментарии Le Parisien заявила: "Наша банковская деятельность продается как результат соответствующего решения. Группа объявит информацию о прекращении деятельности в России". По словам источников, компания также должна была остановить завод по производству банковских карт.

По данным издания, бизнес в России будет продан бывшим сотрудникам.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину в московском офисе Thales Group работало около 130 сотрудников, занимавшихся проектами не только в банковской сфере, но и в космической и аэронавтической отраслях.

Thales также попала в большой скандал, когда в конце марта, после вывода российских войск из Бучи, на севере от Киева, оказалось, что российские танки были оснащены тепловыми камерами Catherine (один из флагманских продуктов Thales). Однако компания тогда заявила, что якобы законно поставляла оборудование в Россию до 2019 года по контрактам, подписанным к эмбарго на поставку оружия, которое было введено против России с 2014 года.

Thales также обвиняют в "соучастии в военных преступлениях". 2 июня три неправительственные организации подали жалобу в парижский суд на Thales, Dassault Aviation и MBDA France. Организации обвиняют компании в том, что они продолжали экспортировать свое оружие в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты после начала войны в Йемене.