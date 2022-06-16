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Победителям Кубка Стэнли из России запретят привезти трофей на родину
16:42 16.06.2022 |
В случае если российский или белорусский игрок вместе со своей командой победит в плей-офф Национальной хоккейной лиги США (НХЛ) и станет обладателем Кубка Стэнли, лига не разрешит ему отправиться с трофеем в Россию или Беларусь, сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли в среду, 15 июня.
Руководство лиги уже уведомило о своем решении вышедшие в финал команды "Колорадо Эвеланш" и "Тампа-Бэй Лайтнинг", сообщает агентство AP. Российский игрок в любом случае станет обладателем трофея, отмечает агентство. За "Колорадо" выступает российский нападающий Валерий Ничушкин, за "Тампу" - вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров.
По традиции игроки команды-обладатели Кубка Стэнли могут на один день забрать трофей домой и привезти его в родной город. "Мы можем провести турне кубка в будущем, как это было сделано из-за пандемии, но этого точно не случится в России этим летом", - сказал Дэйли. Такое решение лига приняла из-за российского вторжения в Украину, объяснил он.
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