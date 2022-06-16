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Шрёдер намерен оспорить лишение его привилегий экс-канцлера Германии
16:38 16.06.2022 |
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) рассчитывает добиться "взаимоприемлемого урегулирования" вопроса об отмене части его привилегий как бывшего главы правительства. Его адвокат запросил у бюджетного комитета бундестага для ознакомления "поддающееся проверке и, следовательно, обжалуемое решение", сообщает со ссылкой на текст письма агентство dpa в среду, 15 июня.
В обращении говорится, что бывший канцлер узнал о закрытии его бюро в парламенте и лишении его сотрудников из СМИ. Как указывает адвокат, единственная названная причина такого решения в том, что Шрёдер якобы больше не выполняет никаких обязательств в качестве экс-канцлера. Никаких других обоснований не приводится, говорится в обращении адвоката.
"Возможно, это связано с тем, что есть другая причина отмены этих "привилегий", о которой не хотят говорить. Решение бюджетной комиссии, как видно из сообщений СМИ, явно незаконное и неконституционное", - заключает адвокат бывшего канцлера. Юридическое разъяснение "не ставится во главу угла", возмущается он, указывая на "неприемлемую травлю", и предлагает комитету найти возможность взаимоприемлемого урегулирования в ходе "разговора на равных".
Лишение Герхарда Шрёдера бюро и сотрудников
В мае стало известно, что правящая коалиция в бундестаге достигла договоренности о закрытии бюро Герхарда Шрёдера. Спецобеспечение экс-канцлеров будет отныне обосновано не статусом, а выполнением ими обязательств, заявили в комитете бундестага по бюджету.
Шрёдер же больше не выполняет никаких подобных обязательств, посчитали в комитете. Пенсия и охрана за бывшим канцлером будут сохранены. По подсчетам СМИ, расходы Шрёдера на персонал составляли около 400 тысяч евро в год. По данным издания Handelsblatt, в прошлом году в его бюро работали пятеро сотрудников, а руководитель офиса получал более 10 тыс. евро в месяц.
В марте 2022 года часть сотрудников отказались работать с экс-канцлером в знак протеста против его позиции в отношении России. Они были переведены на другие места в аппарате бундестага. Ушел в том числе многолетний глава офиса и спичрайтер экс-канцлера.
Критика Шрёдера из-за тесных связей с Путиным
В Германии Шрёдера резко критикуют за отказ дистанцироваться от Путина и однозначно осудить российское вторжение в Украину. "С агрессором, с таким поджигателем войны, как Путин, не ведут никаких дел. В отношении бывшего канцлера речь никогда не идет о полностью частной жизни. Особенно в такой ситуации, как нынешняя", - критиковала Шрёдера председатель Социал-демократической партии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil). "Мне бы хотелось, чтобы Герхард Шрёдер занял правильную сторону истории. Но он выбрал неправильную", - добавила она.
"Работа Герхарда Шрёдера в российских энергетических компаниях вызвала много вопросов в Европе, особенно у наших восточноевропейских соседей, в том числе и в отношении нашей страны. В этом нет ничего хорошего", - заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).
В марте Шрёдера лишили статусов почетного гражданина Ганновера и почетного члена правления местного футбольного клуба "Ганновер 96". В мае Европейский парламент призвал включить Шрёдера в санкционный список российских олигархов.
Лишь после этого было объявлено, что бывший канцлер уходит с поста председателя совета директоров "Роснефти", который он занимал с 2017 года. Чуть позже Шрёдер отклонил предложение "Газпрома" войти в состав совета директоров концерна. За работу в российских энергокомпаниях бывший канцлер получал около миллиона евро в год, писала газета The New York Times.
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