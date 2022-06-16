«Газпром» заметно сократил поставки газа в Европу по «Северному потоку»

Российский концерн "Газпром" заметно сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток". На 06.00 (07.00 EET) четверга, 16 июня, часовой объем прокачки составлял около 2,6 млн кубометров (29 млн киловатт-часов), с 08.00 до 09.00 (09.00-10.00 EET) показатель достигал 2,7 млн кубометров (30 млн киловатт-часов), следует из системы мониторинга. При расчете суточного объема с учетом этих данных верхний порог составляет 64,8 млн кубометров.

До этого, 14 июня, "Газпром" заявил, что cнизит поставки в Германию более чем на 40 процентов. Речь должна была идти лишь о 100 млн кубометров в сутки - вместо обычного объема в 167 млн кубометров.В качестве причины была названа задержка с ремонтом выработавшего свой ресурс оборудования, которой занимается немецкий концерн Siemens.

Позднее было объявлено, что суточная производительность с 16 июня опустится до 67 млн кубометров. В "Газпроме" объяснили это "остановкой эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens" на компрессорной станции "Портовая".

Об уменьшении объемов сырья из России сообщили в Чехии и Австрии

Между тем вслед за Германией Чехия и Австрия также сообщили о сокращении объемов газа из России. Представитель чешского энергетического конгломерата CEZ заявил, что ограничения связаны с техническими проблемами. В свою очередь сотрудник австрийской нефтегазовой компании OMV указал, что "Газпром" проинформировал о новой ситуации с поставками. "Мы заменим эти объемы, если это вообще будет необходимо на фоне снижения спроса на газ, объемами из хранилищ и со спотового рынка", - отметили в OMV. В настоящее время "поставки нашим клиентам обеспечены", добавили там.

Санкции и газовый конфликт

После начала войны России против Украины и введения в этой связи западных санкций президент России Путин предписал "Газпрому" принимать от компаний из "недружественных" стран платежи за трубопроводный газ только в рублях. От зарубежных компаний требовалось открыть два счета - валютный и рублевый - в "Газпромбанке". Покупатель газа должен переводить иностранную валюту на валютный счет, затем "Газпромбанк", продав валюту на Московской бирже, засчитывает вырученные рубли на рублевый счет. В конце апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что "платежи в рублях являются нарушением санкций", если это не предусмотрено контрактами. Схему с открытием двух счетов в "Газпромбанке" в ЕС также считают противоречащей санкциям в отношении РФ.

Российский газовый монополист 30 мая заявил о прекращении поставок газа британско-голландской компании Shell Energy и датской компании Orsted с 1 июня в связи с отказом платить за газ в рублях по новой схеме. Стало известно также о прекращении поставок в Нидерланды. Ранее Россия прекратила в одностороннем порядке поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию.