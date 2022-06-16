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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ЦБ Швейцарии повысил ключевую ставку впервые за 15 лет - до минус 0,25% годовых

 

Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) в четверг принял решение повысить ставку по депозитам впервые с сентября 2007 года.

Согласно сообщению SNB, ставка повышена на 50 базисных пунктов и сейчас составляет минус 0,25% годовых.

Предыдущий уровень ставки (минус 0,75% годовых) держался с 2015 года.

"Целью ужесточения монетарной политики является предотвращение распространения инфляции на товары и услуги в Швейцарии. Нельзя исключать, что в обозримом будущем потребуется дальнейшее повышение ставки SNB для стабилизации инфляции в диапазоне, обеспечивающем ценовую стабильность в среднесрочной перспективе", - отмечается в заявлении регулятора.

Курс швейцарского франка по отношению к евро в ходе торгов в четверг подскочил до 0,9825 евро с 0,9631 евро накануне после публикации решения SNB.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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