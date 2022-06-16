Из-за санкций остановлен выпуск процессоров Байкал

Российская компания «Байкал Электроникс» может заморозить проект выпуска серверных процессоров из-за проблем с размещением заказов на тайваньских производствах, выяснил «Коммерсантъ». По словам источников, фабрика TSMC отказалась заключать новые контракты, поэтому выпуск и продажу Baikal-S уже отменили.

Кроме того, в Россию не ввозят уже произведённые партии процессоров Baikal-M - проблемы с доступом к производству делают поставки ненадёжными, а разрабатывать новые компьютеры с этим процессором слишком рискованно, поделился топ-менеджер одного из профильных российских предприятий.

Партии уже произведенных процессоров для компьютеров и ноутбуков Baikal-M также не поступают в РФ. «Об этом говорили участники недавнего саммита дизайн-центров: проблемы с доступом к производственным мощностям и зарубежной IP делают поставки ненадежными и закладывать такой процессор в разработку новых компьютеров слишком рискованно»,- добавляет топ-менеджер одного из профильных предприятий.

У «Байкал Электроникс» были большие планы на рынок серверных процессоров. Прошлым летом компания представила свою инвестиционную стратегию до 2025 года. По ней, чипмейкер планировал выпустить сначала процессор Baikal-S (сигнальная партия вышла в декабре 2021 года), а затем другие типы чипов. До конца 2022 года планировалось заказать у TSMC 300 тыс. процессоров, а к 2025 году увеличить этот показатель вдвое.

Источники издания рассказали, что многие крупные российские компании, к примеру «Сбер», рассчитывали на отечественные процессоры в рамках политики импортозамещения. Теперь им, вероятнее всего, придётся вернуться к иностранным решениям, закупая «серую» продукцию.