Румыния начала добывать газ на шельфе Черного моря

Румынская компания Black Sea Oil & Gas (BSOG) объявила о начале добычи газа на шельфе Черного моря. Первые объемы поступили в национальную газотранспортную систему Румынии днем в среду, говорится в прессрелизе компании.

В рамках проекта Мидия (Midia Gas Development Project) компания планирует в этом году добыть 0,5 млрд кубометров газа, а в течение следующих трех лет выйти на ежегодную добычу 1 млрд кубометров.

Годовое потребление газа в Румынии составляет около 10-11 млрд кубометров.

BSOG добывает газ на газовых месторождениях Ана и Дойна, соединенных с берегом 126-километровым газопроводом.

Месторождение Ана было открыто в 2007 году. Другое крупное месторождение, Дойна, - в 1995 году. Согласно прогнозам, они будут эксплуатироваться десять лет. Запасы этих месторождений - 10 млрд куб. м.

Это первый за 30 лет оффшорный газодобывающий проект в Румынии и единственный из работающих в настоящее время.





Гендиректор BSOG Марк Биком назвал начало добычи газа на шельфе важной вехой. "Результат наших усилий не только в том, что MGD обеспечит 10% потребности Румынии в газе, он также открывает путь, а может и обеспечивает инфраструктуру для других добытчиков в Черном море", - сказал он.

Запасы газа в румынской зоне Черного моря оцениваются примерно в 200 млрд кубометров. Самое большое месторождение находится в периметре Neptun Deep, которое планируют разрабатывать OMV и Romgaz. Первые объемы газа оттуда ожидаются ближе к концу десятилетия - в 2026-2027 годах или еще позже.