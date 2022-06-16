Португалия создала шестимесячные рабочие визы и отменила иммиграционные квоты

Иностранцы теперь могут находиться в Португалии в течение шести месяцев по новой рабочей визе, которая отменяет режим квот на иммиграцию.

Об этом сообщила министр иностранных и парламентских дел Ана Катарина Мендес, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"С целью содействия безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции и борьбе с нехваткой рабочей силы был создан новый тип визы, в частности, виза для поиска работы, позволяющая въезду в Португалию гражданам иностранных государств, приезжающим искать работу на 120 дней с возможностью продления еще на 60 дней, всего на 180 дней", - сказала Мендес.

По ее словам, правительство своим решением устранило "давний анахронизм, каким был режим квот на выдачу виз для работы".

Новые меры содержатся в утвержденном Кабмином законопроекте о внесении изменений в правовой режим въезда, пребывания, выезда и выдворения иностранцев из страны.

Напомним, премьер Португалии заявил, что Европейский Союз должен сосредоточиться на предоставлении немедленной помощи Украине, а не на "юридических дебатах" о том, следует ли предоставлять стране статус кандидата на членство.