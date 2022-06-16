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В КНР использовали антиковидную инфраструктуру для предотвращения протеста
11:07 16.06.2022 |
Власти Китая с помощью инфраструктуры для отслеживания распространения коронавируса сорвали акцию протеста банковских вкладчиков, установив им красный код в приложении здоровья. Об этом пишет Reuters.
Вкладчики со всего Китая планировали отправиться в провинцию Хэнань, чтобы опротестовать двухмесячный запрет на доступ к депозитам на сумму более $178 млн.
Ранее правозащитные организации предупреждали, что Китай может использовать свою обширную инфраструктуру наблюдения за COVID для подавления инакомыслия. Без зеленого кода в приложении для смартфона граждане теряют доступ к общественному транспорту, публичным местам, а также лишаются права свободно путешествовать по стране.
«Они надевают на нас цифровые наручники», - сказал один из пострадавших вкладчиков.
Другой собеседник издания планировал отправиться на акцию протеста в столицу провинции Хэнань. По его словам, из-за введенных ограничений, возможно, его сын не сможет посещать школу.
«Я ничего не могу сделать, я не могу никуда пойти. С тобой обращаются так, будто ты преступник. Это нарушает мои права человека», - сказал он.
Жительница Уханя Ван Цюн также обнаружила, что код здоровья стал красным. По ее словам, это произошло после регистрации для поездки в Хэнань 11 июня.
«У полиции были данные о моей личности, когда я в последний раз выходила на протесты в апреле», - сказала Ван.
Вкладчица добавила, что потеряла доступ к 2,3 млн юаней (приблизительно $341 550).
Другие собеседники издания сообщили, что смогли прибыть в Хэнань поездом и автомобилем. Однако по приезде их коды в приложении стали красными. Точные причины установления ограничений неизвестны. Другие путешественники, не связанные с замороженными вкладами, под них не попали.
По словам членов группы WeChat, с подобной проблемой столкнулись более 200 вкладчиков.
18 апреля 2022 года три китайских банков заморозили депозиты клиентов, сославшись на модернизацию внутренней системы.
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