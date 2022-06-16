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Американская Baker Hughes разрывает сервисные соглашения по российским СПГ-проектам, - СМИ
10:35 16.06.2022 |
Американская нефтесервисная компания Baker Hughes прекращает обслуживание всех своих российских проектов по сжиженному газу.
Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании.
В частности, Baker Hughes отзывает своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования (газовые турбины и компрессоры) из проектов "Ямал СПГ" НОВАТЕКа и "Сахалин-2" "Газпрома", а также проектных инженеров из строящегося "Арктик СПГ-2" НОВАТЕКа .
В то же время, компания прекращает отгрузку для последнего проекта оборудования, в частности газовых турбин. От этих поставок напрямую зависят сроки завершения строительства первой линии "Арктик СПГ-2".
По словам источников, решение Baker Hughes фактически ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования, а также делает невозможным поставки запчастей для его ремонтов.
Как отмечает издание, американская компания разрывает соглашения, несмотря на то, что прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в Россию нет, а "Газпром" и НОВАТЕК не находятся под прямыми санкциями США или ЕС.
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