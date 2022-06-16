ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2022-2024гг, ждет инфляцию на уровне 5,2% вместо 4,3% в 2022г

Федеральная резервная система (ФРС) понизила прогноз роста ВВП США в 2022-2024 годах, повысила прогноз подъема потребительских цен в стране в 2022 году.

Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 1,7% по итогам текущего года против прогнозировавшихся в марте 2,8%, говорится в опубликованном в среду сообщении Федрезерва.

Прогнозы роста ВВП страны на 2023 и 2024 годы также были ухудшены: до 1,7% и 1,9% с 2,2% и 2% соответственно.

Ожидания относительно повышения потребительских цен (индекс PCE) в 2022 году пересмотрены до 5,2% с 4,3%, в следующем - до 2,6% с 2,7%, в 2024 году - до 2,2% с 2,3%.

Безработица в текущем году, как ожидается, составит 3,7% против ожидавшихся в марте 3,5%, в следующем году - 3,9% против ожидавшихся ранее 3,5%. В 2024 году ФРС ждет безработицу на уровне 4,1% против ранее прогнозировавшихся 3,6%.

FOMC твердо привержен возврату инфляции в США к целевому уровню в 2%, отмечается в заявлении ФРС.

В документе говорится, что общая экономическая активность выросла после спада в первом квартале. "Рост числа рабочих мест в последние месяцы был высоким, и безработица остается низкой", - отмечают в ФРС.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показывает, что большинство руководителей ожидают, что ставка составит не менее 3,375% к концу текущего года. При этом dot plot показывает, что ожидания на конец 2023 года составляют 3,75%, на 2024 год - 3,375%

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что ставка составит 3,4% к концу 2022 года, 3,8% к концу 2023 года и 3,4% к концу 2024 года. В марте ФРС ожидала ставку к концу текущего года на уровне 1,9%, следующего - 2,8%, 2024 года - также 2,8%. В долгосрочной перспективе ставка прогнозируется в 2,5% вместо 2,4%, озвученных ранее.