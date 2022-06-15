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ЕС начал процедуру против Британии из-за планов изменить соглашение о Brexit
16:50 15.06.2022 |
Европейская комиссия начала процедуру против Великобритании из-за несоблюдения значительных частей Протокола по Ирландии/Северной Ирландии, подписанного в рамках соглашения о Brexit.
Об этом говорится в заявлении ЕК, пишет "Европейская правда".
"Несмотря на неоднократные призывы к правительству Великобритании выполнить Протокол, оно не смогло этого сделать. Это явное нарушение международного права. Целью этих процедур по нарушению является восстановление соответствия Протокола в ряде ключевых сфер, где Британия не выполняет его должным образом - в конечном счете, с целью защиты здоровья и безопасности граждан ЕС", - говорится в заявлении.
Еврокомиссия также опубликовала документы, которые, по словам Брюсселя, объясняют, как можно облегчить перемещение товаров между Британией и Северной Ирландией.
"Доверие строится благодаря соблюдению международных обязательств. Односторонняя деятельность не является конструктивной. Нарушение международных договоров недопустимо. Великобритания не уважает Протокол. Поэтому сегодня мы начинаем эту процедуру", - сказал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Если правительство Британии не ответит в течение двух месяцев, Комиссия рассмотрит вопрос о подаче иска в Суд ЕС. Согласно Протоколу, Суд ЕС имеет полномочия, включающие возможность взыскания единовременной суммы или пени.
Еврокомиссия также решила начать две новые процедуры против Лондона за невыполнение обязательств по санитарным и фитосанитарным правилам ЕС и непредоставление определенных данных статистики торговли по Северной Ирландии, как того требует Протокол.
Напомним, правительство Британии обнародовало план изменений к соглашению о выходе из ЕС, утвержденному в 2020 году, для решения проблемы движения товаров в Северную Ирландию.
Изменения будут касаться четырех аспектов: "сложного процесса растаможивания, негибких регулировок, несоответствий в налогообложении и расходах и демократического управления".
Британское правительство утверждает, что Североирландский протокол не смог решить эти проблемы, а они в свою очередь подрывают Соглашение Страстной пятницы от 1998 года, которое положило конец гражданской войне в Северной Ирландии.
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