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Канадская золотодобывающая компания Kinross продала активы в России по сниженной цене
16:24 15.06.2022 |
Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold Corporation завершила продажу 100% своих российских активов группе Highland Gold Mining российского миллиардера Владислава Свиблова.
Как сообщается в прессрелизе Kinross, стоимостью сделки составляет $340 млн, включая отсроченный платеж в размере $40 млн.
Kinross указывает, что предварительно согласованная стоимость сделки составляла $680 млн, что предполагало выплату $100 млн после ее закрытия, а остальные $580 млн планировалось получить в качестве ежегодных платежей с 2023 по 2027 год.
"Транзакция была скорректирована сторонами после рассмотрения недавно сложившейся российской подкомиссии по контролю за иностранными инвестициями, одобрившей эту сделку по цене покупки не более $340 млн. После одобрения и завершения продажи Kinross лишилась всех своих интересов в России и не имеет никаких обязательств или обязательств в стране", - отмечается в сообщении.
Kinross Gold - канадская глобальная золотодобывающая компания, которая имеет копи и проекты в США, Бразилии, Мавритании, Чили, Гане и Канаде.
В России компания разрабатывала месторождение Купола в Чукотском автономном округе. Ранее Kinross Gold также разрабатывала месторождение Кубака в Северо-Эвенском районе Магаданской области, но в 2008 году продала его компании "Полиметалл".
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