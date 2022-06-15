Российский «Газпром» отчитался об уменьшении добычи и экспорта газа

Российский "Газпром" с 1 января по 15 июня 2022 года, по предварительным данным, добыл 226 млрд кубометров газа, что на 6,4% (на 15,5 млрд куб. м) меньше, чем за аналогичный период.

Об этом сообщает российский "Интерфакс" со ссылкой на данные российского монополиста.

Отметим, что по итогам января-мая "Газпром" отчитывался о падении добычи на 4,8% или на 10,6 млрд кубометров.

Российская компания уточняет, что поставки газа на внутренний рынок находятся на уровне прошлого года.

В то же время, экспорт в страны дальнего зарубежья продолжает падать. За отчетный период он составил 65,6 млрд. куб. м - на 28,9% (на 26,7 млрд куб. м) меньше, чем за аналогичный период 2021 года. По итогам января-мая падение экспорта составило 27,6%.

При этом "Газпром" отмечает рост экспорта газа в Китай, но не раскрывает конкретных показателей.

Как сообщалось, ранее "Оператор ГТС Украины" неоднократно указывал, что российский "Газпром" не использует даже уже оплаченные и забронированные мощности для транзита газа через Украину.