IKEA уходит из России: заводы продадут, сотрудников уволят

Шведская компания IKEA, которая продает мебель и товары для дома, решила избавиться от всех четырех заводов в России, а их работников - уволить. Об этом сообщается на ее сайте.

В начале марта IKEA приостановила работу магазинов в России и Беларуси, а теперь решила вообще попрощаться с локальным производством.

"К сожалению, среда с тех пор не улучшилась, сокрушительная война продолжается. [...] Мы не видим возможности возобновить работу в ближайшее время", - говорится в заявлении.

Розничный бизнес IKEA в России будет и дальше оставаться на паузе, многие работники будут уволены, а товарные остатки планируют распродать.

Навсегда закрываются два закупочных офиса Inter IKEA в Минске и Москве навсегда закрываются.