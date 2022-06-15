Bloomberg: Шольц отказался от полной национализации Gazprom Germania

По данным Bloomberg, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) отказался от полной национализации бывшей дочерней компании "Газпрома" Gazprom Germania, опасаясь, что данное решение может привести к еще большему противостоянию с Россией. На национализации настаивал министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), но Шольц отклонил его предложение, сообщило агентство во вторник, 14 июня, со ссылкой на информированные источники.

Хабек считал, что полная национализация Gazprom Germania будет способствовать перезапуску ее деятельности, в свою очередь Шольц был обеспокоен тем, что данный шаг приведет к эскалации противостояния в газовой сфере, указал Bloomberg.

Вечером 14 июня стало известно, что правительство Германии выдаст кредит для спасения Gazprom Germania. Деньги выделят через государственный банк KfW, сообщило федеральное правительство. "При таком подходе федеральное правительство сохранит влияние на эту часть критической энергетической инфраструктуры и предотвратит возможную угрозу энергетической безопасности", - заявили в Берлине. Средства пойдут на обеспечение ликвидности компании и закупки газа взамен выпавших российских поставок. По данным агентства dpa, речь идет о 9-10 млрд евро. Bloomberg сообщил о сумме 10,4 млрд евро.

Санкции РФ против бывшей "дочки" "Газпрома"

После нападения России Украину российский государственный концерн-монополист "Газпром" сообщил, что больше не владеет немецкой Gazprom Germania. Он передал актив малоизвестной компании, чтобы вывести ее из-под санкций. Власти ФРГ в свою очередь в начале апреля назначила Федеральное агентство по сетям (BNetzA) доверительным управляющим компании, чтобы обезопасить снабжение страны газом. В Кремле в ответ на этот шаг ввели санкции против бывшей "дочки" "Газпрома", запретив совершать с ней сделки.

Федеральное агентство по сетям (BNetzA) останется доверительным управляющим Gazprom Germania и после сентября 2022 года, но для этого будет создана "новая правовая основа", сообщило во вторник правительство Германии. Кроме того, компанию переименуют в Securing Energy for Europe GmbH. "Это должно дать рынку четкий сигнал о том, что целью принимаемых мер является обеспечение энергоснабжения Германии и Европы", - говорится в сообщении Ведомства по печати информации федерального правительства.

Gazprom Germania управляет несколькими газовыми хранилищами ФРГ, в том числе крупнейшим в стране, расположенном в Нижней Саксонии. По закону, к 1 ноября газовые хранилища должны быть заполнены на 90 процентов и, чтобы успеть выполнить норму к установленной дате, закачку следует начинать немедленно.