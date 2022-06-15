Европа ищет замену российскому углю в ЮАР. Импорт уже на 40% превысил прошлогодний

Страны Европы за первые пять месяцев 2022 года импортировали из Южно-Африканской Республики на 40% больше угля, чем за весь прошлый год. С крупнейшего в Африке угольного терминала Ричардс-Бэй (RBCT) в Европу в январе-мае доставили 3,2 млн тонн, пишет Reuters. За весь 2021 год было только 2,3 млн тонн.

Сейчас 15% груза с RBCT идет в Европу, хотя в прошлом году этот показатель составлял всего 4%.

Южноафриканский уголь за первые пять месяцев импортировали восемь стран Европы, включая Украину, которая прекратила морской импорт из-за войны.

Некоторые из них, например, Нидерланды, начали покупать его только после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В течение марта-мая в страну поступило 1,27 млн тонн, благодаря чему Нидерланды стали четвертым по величине импортером угля из ЮАР.

Франция увеличила импорт почти в семь раз - с 68 005 тонн за весь прошлый год до 464 432 тонн за пять месяцев в 2022-м.

Испания, Польша и Германия в прошлом году вообще не покупали южноафриканский уголь. В 2022-м за пять месяцев Испания импортировала 355 250 тонн, Польша - 181 515 тонн, Германия - 157 383 тонн.

Европа увеличивает импорт угля из ЮАР по мере приближения эмбарго на российский уголь, он вступает в силу в августе.

Япония, также планирующая запретить российский уголь, импортировала 388 249 тонн из ЮАР.

В то же время, Китай, третий по величине импортер угля из RBCT, в этом году его еще не покупал. Вместо этого он увеличил импорт угля из России до рекордных показателей.