Финансовые новости
- |
- 15.06.22
- |
- 16:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Европа ищет замену российскому углю в ЮАР. Импорт уже на 40% превысил прошлогодний
11:51 15.06.2022 |
Страны Европы за первые пять месяцев 2022 года импортировали из Южно-Африканской Республики на 40% больше угля, чем за весь прошлый год. С крупнейшего в Африке угольного терминала Ричардс-Бэй (RBCT) в Европу в январе-мае доставили 3,2 млн тонн, пишет Reuters. За весь 2021 год было только 2,3 млн тонн.
Сейчас 15% груза с RBCT идет в Европу, хотя в прошлом году этот показатель составлял всего 4%.
Южноафриканский уголь за первые пять месяцев импортировали восемь стран Европы, включая Украину, которая прекратила морской импорт из-за войны.
Некоторые из них, например, Нидерланды, начали покупать его только после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В течение марта-мая в страну поступило 1,27 млн тонн, благодаря чему Нидерланды стали четвертым по величине импортером угля из ЮАР.
Франция увеличила импорт почти в семь раз - с 68 005 тонн за весь прошлый год до 464 432 тонн за пять месяцев в 2022-м.
Испания, Польша и Германия в прошлом году вообще не покупали южноафриканский уголь. В 2022-м за пять месяцев Испания импортировала 355 250 тонн, Польша - 181 515 тонн, Германия - 157 383 тонн.
Европа увеличивает импорт угля из ЮАР по мере приближения эмбарго на российский уголь, он вступает в силу в августе.
Япония, также планирующая запретить российский уголь, импортировала 388 249 тонн из ЮАР.
В то же время, Китай, третий по величине импортер угля из RBCT, в этом году его еще не покупал. Вместо этого он увеличил импорт угля из России до рекордных показателей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко о Минских договоренностях: мы получили восемь лет, чтобы создать ВСУ и восстановить экономику
ТОП-НОВОСТИ
|«Не на часі» кончилось. Почему Зеленскому лучше предъявить предателей, не дожидаясь победы
|Байден заявил, что Зеленский «не хотел слышать» предупреждений о войне
|Украинский паспорт для Фридмана. Что даст Зеленскому спасение российских олигархов
|Фридман хочет получить гражданство Украины и перерегистрировать свой бизнес
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Российский «Газпром» отчитался об уменьшении добычи и экспорта газа
|IKEA уходит из России: заводы продадут, сотрудников уволят
|ЕС, Египет и Израиль договорились об экспорте газа в Европу
|Польская компания Mesko SA объявила о намерении начать экспорт «широкого ассортимента» боеприпасов в Украину
|Греция предоставит Украине от 20 до 30 бронемашин
|Bloomberg: Шольц отказался от полной национализации Gazprom Germania
Это интересно
|Норвежцы запустили первую в мире газовую турбину на чистом водороде — она абсолютно не производит выбросов
|После начала войны Amazon помог Украине перенести 10 петабайтов данных в «облако»
|С 2024 года NIO начнёт выпускать собственные тяговые батареи с напряжением 800 В
|Представлен первый в мире квадрокоптер для запуска с подводных лодок без всплытия
|Facebook может пересмотреть планы сотрудничества с новостными изданиями - WSJ
|Xiaomi выпустила мощные игровые смартфоны Black Shark 5 и 5 Pro на глобальный рынок
|AMD рассказала о потребительских процессорах с архитектурой Zen 5 и упомянула о 3-нм технологии