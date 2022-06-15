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Грузоперевозчикам упростили пересечение границы Молдовы с Румынией
11:27 15.06.2022 |
С 15 июня на КПП на границе Молдовы и Румынии грузоперевозчики будут проходить контроль только по румынским пунктам пропуска.
Об этом пишет Newsmaker, сообщает "Европейская правда",
Министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко сообщила, что с 15 июня на румынских КПП, расположенных на границе с Молдовой, разместят модульные контейнеры и технику молдавских пограничников и таможенников для совместной с румынскими властями проверки грузов.
Министр отметила, что выезжающие из Молдовы грузовые авто будут проходить контроль только на территории Румынии.
Как отметила Ревенко, в результате дополнительных мер пограничников и таможенников очереди грузовиков на молдавско-румынской границе сократились втрое. По словам министра, на проверку одной фуры уходит примерно 14 минут.
Напомним, украинское правительство согласовало окончательную редакцию Специального соглашения о либерализации автомобильных перевозок с делегацией Еврокомиссии, предусматривающей, в частности, полную либерализацию грузового транзита.
Для перевозчиков подписание этого соглашения будет иметь такое же значение, как отмена виз со странами ЕС.
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