Грузоперевозчикам упростили пересечение границы Молдовы с Румынией

С 15 июня на КПП на границе Молдовы и Румынии грузоперевозчики будут проходить контроль только по румынским пунктам пропуска.

Об этом пишет Newsmaker, сообщает "Европейская правда",

Министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко сообщила, что с 15 июня на румынских КПП, расположенных на границе с Молдовой, разместят модульные контейнеры и технику молдавских пограничников и таможенников для совместной с румынскими властями проверки грузов.

Министр отметила, что выезжающие из Молдовы грузовые авто будут проходить контроль только на территории Румынии.

Как отметила Ревенко, в результате дополнительных мер пограничников и таможенников очереди грузовиков на молдавско-румынской границе сократились втрое. По словам министра, на проверку одной фуры уходит примерно 14 минут.

Напомним, украинское правительство согласовало окончательную редакцию Специального соглашения о либерализации автомобильных перевозок с делегацией Еврокомиссии, предусматривающей, в частности, полную либерализацию грузового транзита.

Для перевозчиков подписание этого соглашения будет иметь такое же значение, как отмена виз со странами ЕС.