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Производитель беспилотников Bayraktar впервые стал крупнейшим экспортером оружия в Турции
09:32 15.06.2022 |
Компания Baykar, производящая беспилотники Bayraktar, по итогам 2021 года впервые возглавила список основных экспортеров оборонной продукции Турции, сдвинув на второе место многолетнего лидера - компанию TUSAŞ. Об этом свидетельствуют данные Ассамблеи экспортеров Турции (Türkiye Ihracatçılar Meclisi), пишет Анадолу.
Доходы Baykar постоянно увеличиваются благодаря новым экспортным контрактам на БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar AKINCI. В 2021 году компания продала ударных дронов на $664 млн, что составило 80% ее годовой выручки.
Сейчас инженеры Baykar работают над новыми, еще более продвинутыми дронами - Bayraktar DİHA, Bayraktar TB3 и Bayraktar Kızılelma.
Первые поставки дронов Baykar осуществила в 2012 году, сейчас БПЛА Bayraktar TB2 поставляется в 21 страну мира.
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