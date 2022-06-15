Польша частично отменила спорную судебную реформу, из-за которой ее лишили денег ЕС

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник вечером подписал изменения в закон о судебной реформе, которые ликвидировали так называемую Дисциплинарную палату - орган, который вызвал критику ЕС из-за опасений контроля над судебной властью и привел к спору между Варшавой и Брюсселем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Подписанный Дудой закон предусматривает, что вместо скандальной Дисциплинарной палаты в Верховном суде будет создана Профессиональная палата ответственности, 11 членов которой назначаются президентом из 33 судей Верховного суда. Члены Дисциплинарной палаты могут уйти в отставку или перейти в другую палату.

Кроме того, судьи, уволенные или лишенные иммунитета Дисциплинарной палатой, будут иметь право восстановиться на своих должностях в течение шести месяцев с момента вступления закона в силу.

Еще закон предусматривает, что стороны судебного процесса могут подать ходатайство о проверке "беспристрастности и независимости" председательствующего судьи - но только по делам, где не был вынесен приговор.

Лидер властной польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что надеется на разблокирование финансирования Европейского Союза после принятия изменений в закон.

"Надеемся, реакция будет надлежащей и соответствующей договорам (ЕС)", - цитирует Качиньского польское информагентство PAP.

Тем не менее, критики считают, что изменения в судебную реформу Польши поверхностны и не ликвидируют политический контроль над судьями.

Напомним, спорная судебная реформа Польши стала причиной ее конфликта с Брюсселем. В октябре прошлого года Суд ЕС оштрафовал Варшаву за то, что она не остановила работу Дисциплинарной палаты Верховного суда Польши до окончательного приговора по этому делу.

Кроме того, Европейская комиссия заморозила финансирование Польши на преодоление последствий пандемии коронавируса, в то время как в начале июня его все же одобрили, но с условиями.

Из-за этого 7 июня несколько евродепутатов инициировали сбор подписей для процедуры выражения недоверия президентке Еврокомиссии в связи с тем, что план Польши был утвержден. Чтобы инициативу вынесли на голосование, она должна получить не менее 70 сторонников, а для выражения недоверия и, соответственно, отставки Еврокомиссии - получить в зале две трети голосов.

Урсула фон дер Ляен, защищая решение, подчеркнула, что инвестиции "привязаны" к реформам и конкретным обязательствам польских властей по обеспечению независимости судебной системы.