В банках - очереди. Как россияне открывают карты Visa и Mastercard в Беларуси

В начале марта платежные системы Visa и Mastercard прекратили работать в России. В один момент покупки на зарубежных сайтах, подписки на международные сервисы и расчеты за границей стали недоступны. Но, как оказалось, ситуация не безвыходная. Белорусские банки предлагают открыть россиянам международный "пластик" буквально за один день. Подробности - у DW.

На каких условиях белорусские банки предлагают россиянам открыть счета?

В конце мая российские СМИ стали писать о том, что россияне активно становятся клиентами белорусских банков. В многочисленных блогах и форумах на эту тему те, кто уже смог получить карту, рекомендуют выбирать белорусские банки с иностранным, а лучше с европейским капиталом: у них ниже риск попасть под санкции ЕС или США.

DW обратилась в колл-центры четырех белорусских банков: "Белгазпромбанка", "Беларусбанка", "Приорбанка" и "МТБанка". Во всех четырех граждане не только России, но и любых других стран мира могут открыть карт-счет.

Условия получения карточек Visa или Mastercard в целом схожи: обязательно личное присутствие в отделении банка при оформлении заявки, из документов нужен только паспорт, после процедуры верификации клиент может получить неименную карту в день обращения, именную - в течение трех-семи рабочих дней. Для оформления карты не нужен ни вид на жительство в Беларуси, ни рабочий договор, ни прописка - максимум номер местного мобильного оператора. Карты, как правило, выдаются на три-пять лет, их выпуск стоит в среднем 25-30 рублей (около 10 евро).

Условия довольно простые, и, как объяснили в колл-центре "Белгазпромбанка", в последнее время к ним "часто обращаются граждане Российской Федерации".

В некоторых отделениях - очереди

Об ажиотаже в отделениях нам рассказали и в колл-центре "МТБанка." Возможно, потому, что банк не требует вносить гарантийный депозит (в некоторых банках он необходим) и не просит для открытия счета указать белорусский номер телефона.

"Забрать карту можно только лично - по почте мы не пересылаем, - рассказывают в колл-центре. - Получить ее можно либо сразу на месте, либо подождать три дня: тогда она будет именной. На наши карты не распространяются ограничения, под которые попали карты, выпущенные в РФ: ими можно оплачивать билеты на самолет, подписки на сервисы типа Google One, покупки на зарубежных сайтах, расплачиваться в европейских странах".

Для оформления карты в "МТБанке" рекомендуют выбирать отделения, расположенные не в центре Минска. По словам одной из сотрудниц колл-центра, во второй половине дня 12 июня отделения неподалеку от железнодорожного вокзала даже были вынуждены закрыться: обслуживали только тех, кто пришел в банк до обеда. Также сотрудники банка просят избегать филиалов в крупных торговых центрах в Минске: "Там тоже будут большие очереди (на открытие карты - Ред.)".

Как может россиянин полполнять карту, открытую в Беларуси? Банки предлагают несколько вариантов: или на месте в отделении, или SWIFT-переводом с российского счета на белорусский, если российский банк еще не отключен от системы, либо же можно завести еще одну белорусскую карту, подключенную к системе "Мир", переводить деньги сперва на нее, а потом - на карту Visa или Mastercard.

Есть ли карточные туры в Беларусь?

Еще в марте некоторые российские агентства начали предлагать специальные туры для оформления карт Visa и Mastercard. По запросу "тур за картой" можно найти десятки предложений на поездки в Узбекистан, Армению, Турцию, Казахстан, Кыргызстан. Отыскать тур для оформления карты в Беларуси оказалось непросто - DW обнаружила только одно такое объявление. "В Беларусь за картой Visa и шоппингом", - так потенциальных клиентов зазывает агентство "Самараинтур".

Занимаются ли организацией "карточных туров" белорусские турфирмы? По словам представительницы одного из агентств, спроса на такую услугу нет. "Слышала от коллег, что такие туры вроде как собираются организовывать, но лично мы с этим не сталкивались. К нам такие запросы не поступают", - уточняет она.

Еще одна представительница туристической отрасли добавляет: "Никакого особого спроса на экскурсионные туры от россиян не ощущается. Да и зачем им турфирма? Судя по количеству машин с российскими номерами в Минске, они приезжают сами по себе".

Зачем белорусским банкам российские клиенты?

По словам Анастасии Лузгиной, старшего научного сотрудника Beroc (Киев), белорусским банкам выгодно привлекать новых владельцев счетов: расширяется клиентская база, идет приток иностранной валюты. "Некоторые финучреждения требуют вносить неснижаемый остаток, за обслуживание счетов или пользование картами взимается определенная комиссия. Белорусские банки от этого выигрывают. Причем не только они предлагают такую услугу - открыть счет россияне могут в банках Казахстана или Узбекистана, например".

Повышает ли это риск для самого банка попасть под санкции? Анастасия Лузгина уверена, что нет. "Если белорусский банк открывает карт-счет конкретному физлицу, которое не находится под санкциями, он имеет право предоставить такую услугу. Если человек является гражданином России, это не значит, что за ним должны сразу же подтягиваться санкционные ограничения", - поясняет эксперт.