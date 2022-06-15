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Из-за санкций у российских производителей дефицит картона для пищевой упаковки
22:49 14.06.2022 |
Из-за санкций ЕС крупные российские производители продуктов питания столкнулись с нехваткой картона для пищевой упаковки - представители российского объединения "Союзмолоко" предлагают распределять картон для пищевой упаковки между ее производителями.
Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке.
"Представители "Союзмолока" (объединяет Danone, PepsiCo, "Экониву", "Молвест" и др.) на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам 9 июня предложили распределять картон для выпускаемой в России пищевой упаковки между ее производителями, включая Tetra Pak, "Ламбумиз", "Стерекс Пак", "Молопак", "Промпак", - пишет газета.
По словам источников издания, отраслевая ассоциация попросила депутатов запросить у Минпромторга РФ информацию о месячном производстве картона до конца года.
Гендиректор "Союзмолоко" Артем Белов объясняет, что, обладая информацией о прогнозируемых объемах выпуска картона, производителям упаковки было бы легче планировать свою деятельность и договариваться с покупателями. По его словам, уже были случаи, когда производителям упаковки не подтверждались поставки оговоренных объемов картона.
Отмечается, что проблемы возникли после принятия ЕС пятого пакета санкций, который вступил в силу 9 апреля.
Под ограничение подверглась продукция шведского производителя упаковки Tetra Pak. У компании есть локализованное производство в России, но для нормального функционирования необходимо поставлять импортные упаковочные материалы и компоненты.
Tetra Pak в начале июня просила Национальный совет по торговле Швеции сделать исключение из-за социальной значимости продукции компании и разрешить поставки, но получила отказ.
Гендиректор "Ламбумиза" Александр Абалаков отмечает недостаток ламинированного картона, который используется для пищевой промышленности. До введения санкций до 50% такого сырья импортировалось. По словам Абалакова, нужно найти замену для выпадающих объемов.
По данным источников газеты, сохраняется нехватка около 30% картона. Собеседник на молочном рынке объясняет, что российский картон не всегда высокого качества и не выдерживает требований по срокам хранения продукции.
Перевести же на другие виды упаковки - пластик или стекло - некоторые продукты, например, ультрапастеризованное молоко, невозможно из-за технологии производства, объясняет источник.
По словам источника, производители молочной продукции вынуждены искать альтернативных поставщиков упаковки, в частности, в странах Юго-Восточной Азии. Кроме того, некоторые компании выводят из ассортимента часть продукции картонной упаковки, например йогурты, для использования в наиболее рентабельных продуктах.
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