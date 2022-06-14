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АНАЛИТИКА

ЕС будет штрафовать ИТ-платформы за несвоевременное удаление дезинформации и дипфейков – СМИ

 

Европейский Союз обяжет крупные технологические компании, такие как Facebook и Google, принимать меры по удалению фейковых аккаунтов и дипфейков на своих платформах под угрозой больших штрафов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обновленном кодексе Европейской комиссии по борьбе с дезинформацией, с содержанием которого ознакомились Reuters, Financial Times и Euractiv.

Еврокомиссия должна представить обновленную версию кодекса - добровольного документа, разработанного еще в 2018 году. Теперь же его выполнение станет обязательным для подписантов и будет связано с Законом о цифровых услугах, который вступит в силу с 2024 года.

Отмечается, что подписанты кодекса должны принять "четкие правила по недопустимому манипулятивному поведению и практикам на своих сервисах с учетом последних доказательств действий и тактик, техник и процедур, которые применяют злоумышленники".

К таким практикам в кодексе относится распространение дезинформации, продвижение фейковых аккаунтов в соцсетях, а также создание дипфейков - сгенерированных видеороликов, подобных настоящей съемке.

Документ Еврокомиссии также предусматривает усиленное регулирование онлайн рекламы, прежде всего политической рекламы, необходимости соблюдать законодательство ЕС в сфере искусственного интеллекта, раскрывать данные о количестве модераторов и объемах удаленного контента, а также способствовать развитию медиаграмотности пользователей.

Согласно кодексу, его правила обязаны соблюдать все крупные платформы (имеющие более 45 миллионов пользователей в ЕС), меньшие же сервисы могут выбирать, какие именно положения они будут выполнять.

В случае нарушения кодекса платформам грозит штраф в размере до 6% их глобального обращения. После подписания кодекса у них будет шесть месяцев для внедрения его правил.

Как сообщалось ранее, с 7 июня в ЕС вступил в силу регламент, согласно которому социальные сети Facebook, Google и Twitter теперь имеют час, чтобы удалить обозначенный террористический контент, который распространяется на их платформах, или рискуют получить штраф в миллиарды евро.
 

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