В России в 2022 году резко повысился уровень бедности

В первом квартале 2022 года число россиян, получающих доходы ниже границы бедности, составило 20,9 млн человек, говорится в отчетеФедеральной службы государственной статистики (Росстата), опубликованном во вторник, 14 июня. Этот показатель почти на 69 процентов превышает показатель конца прошлого года, когда Росстат насчитал 12,4 млн человек, живущих за чертой бедности. По данным на 2020 год, численность населения России составляла 144,1 млн человек.

Граница бедности, по данным ведомства, в первые три месяца текущего года составила 12 916 руб против 12 269 рублей в последнем квартале 2021-го. У 14,3 процента жителей России доходы оказались ниже этой отметки. Росстат подчеркивает, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число бедных в России увеличилось лишь на 0,1 процентных пункта, то есть на 0,1 млн человек. В то же время федеральная служба не объяснила причину резкого роста бедных по сравнению с предыдущим периодом.

Главной причиной повышения уровня бедности стало ускорение инфляции до 11,54 процента, которое превзошло рост среднедушевых номинальных денежных доходов, говорится в отчете Росстата. Этот показатель в первом квартале составил 36 234 рублей - на 10,9 процента больше, чем за первые три месяца 2021 года, но значительно ниже уровня прошлого квартала - 47 694 руб. Падение, таким образом, составило 24 процента.

Номинальная начисленная заработная плата в последнем квартале 2021 года составила 62 828 руб, а в первые три месяцы этого года она снизилась более чем на 4 процента - до 60 101 руб, следует из публикаций Федеральной службы государственной статистики.