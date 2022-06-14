Два крупнейших инвестбанка США отказались торговать долгами России - Bloomberg

Крупнейшие американские инвестиционные банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs перестали торговать российским суверенным и корпоративным долгом.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что на прошлой неделе администрация президента США Джо Байден запретила американским инвесторам покупать такие активы.

Спикер Goldman Sachs подтвердил, что банк отказался торговать долгами России.

«В соответствии с обновленным распоряжением Минфина США и прекращение деятельности Goldman Sachs в России, банк больше не будет осуществлять определенную деятельность по формированию активности рынка в отношении российских компаний», - говорится в заявлении.

Банк JPMorgan Chase также прекращает подобные сделки по покупке российских долгов, сообщил источник агентства, знакомый с этим решением.

Как сообщал Укринформ, несмотря на жесткие санкции Вашингтона, введенные после неспровоцированного вторжения России в Украину, американцам все еще разрешалось торговать на вторичных рынках активами на сотни миллиардов долларов, которые уже обращаются.

На минувшей неделе Министерство финансов США объявило о запрете для распорядителей денег в Соединенных Штатах покупать какие-либо российские долги или акции на вторичных рынках.

Ожидается, что этот шаг усилит давление на возможности российской экономики.