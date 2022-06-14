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В Европарламенте отвергли предложение Еврокомиссии по экологической устойчивости газа и атомной энергии
17:42 14.06.2022 |
Депутаты Европарламента из двух ответственных комитетов выступили против признания ядерной и газовой промышленности экологически устойчивыми видами экономической деятельности.
Об этом во вторник сообщает пресс-служба парламента, пишет "Европейская правда".
"Депутаты Европарламента признают роль атомной энергии и ископаемого газа в обеспечении стабильного энергоснабжения при переходе к устойчивой экономике. Но они считают, что стандарты технического скрининга, предложенные комиссией по ее делегированному регулированию, не отвечают критериям экологически устойчивой экономической деятельности", - считают евродепутаты.
Ранее в этом году Европейская комиссия предложила включить атомную энергетику и природный газ в свои планы построения благоприятного для климата будущего. Этим она привела к расколу среди стран-членов и вызвала возмущение экологов.
Но депутаты Европарламента от комитета по окружающей среде и экономике призвали отклонить предложение Еврокомиссии. В следующем месяце резолюцию будет рассматривать весь Европейский парламент.
Комиссии необходимо будет отозвать или изменить свое предложение, если против него выступит абсолютное большинство евродепутатов.
Комиссия считает, что включение атомной энергии и газа в качестве переходных источников энергии направлено на ускорение усилий по сокращению выбросов парниковых газов.
ЕС стремится достичь климатической нейтральности к 2050 году и сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 55% к 2030 году.
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