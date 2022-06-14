В Европарламенте отвергли предложение Еврокомиссии по экологической устойчивости газа и атомной энергии

Депутаты Европарламента из двух ответственных комитетов выступили против признания ядерной и газовой промышленности экологически устойчивыми видами экономической деятельности.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба парламента, пишет "Европейская правда".

"Депутаты Европарламента признают роль атомной энергии и ископаемого газа в обеспечении стабильного энергоснабжения при переходе к устойчивой экономике. Но они считают, что стандарты технического скрининга, предложенные комиссией по ее делегированному регулированию, не отвечают критериям экологически устойчивой экономической деятельности", - считают евродепутаты.

Ранее в этом году Европейская комиссия предложила включить атомную энергетику и природный газ в свои планы построения благоприятного для климата будущего. Этим она привела к расколу среди стран-членов и вызвала возмущение экологов.

Но депутаты Европарламента от комитета по окружающей среде и экономике призвали отклонить предложение Еврокомиссии. В следующем месяце резолюцию будет рассматривать весь Европейский парламент.

Комиссии необходимо будет отозвать или изменить свое предложение, если против него выступит абсолютное большинство евродепутатов.

Комиссия считает, что включение атомной энергии и газа в качестве переходных источников энергии направлено на ускорение усилий по сокращению выбросов парниковых газов.

ЕС стремится достичь климатической нейтральности к 2050 году и сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 55% к 2030 году.