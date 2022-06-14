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Япония планирует создать сеть подводных приливных электростанций на океанических течениях
17:29 14.06.2022 |
Активное судоходство вокруг японских островов не позволяет японцам развернуть обычные приливные электростанции. Поэтому специалисты начали разрабатывать и испытывать подводные приливные электростанции, которые погружают в воду на глубину свыше 50 метров. Успешные испытания ранних прототипов таких электростанций позволяют планировать создание в Японии обширных сетей из 2-МВт стандартных приливных турбин к 2030 году.
Разработку приливной океанической электростанции Kairyu компания IHI и учёные NEDO начали в 2011 году. К 2017 году партнёры собрали 100-кВт установку в виде трёх 20-м поплавков с двумя 11-м лопастями (два генератора по 50 кВт). Глубина погружения 50 м выбрана по соображениям безопасности во время тайфунов, когда 20-м волнами никого не удивишь, хотя чем ближе к поверхности, тем мощнее движение водяных масс.
Самым перспективным местом для установки подводных приливных турбин вблизи Японии считается область Японского течения (Куросио) у южных и восточных берегов страны в Тихом океане. Потенциально мощность течения оценивается в 205 ГВт. Для коммерческого использования IHI и NEDO планируют построить подводную 2-МВт приливную электростанцию с 40-м лопастями. Распределённая сеть из таких турбин могла бы внести значительный вклад в обеспечение островов электрической энергией.
По подсчётам специалистов, сеть из приливных электростанций могла бы вырабатывать электричество по цене солнечного. При этом эффективность работы приливных электростанций гораздо выше, чем у солнечных ферм. Так, коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) у солнечных ферм всего 15 %, тогда как у приливных электростанций он достигает 70 % и приближается к КИУM тепловых электростанций с их 80 %.
После аварии на АЭС «Фукусима» у Японии проблемы с развитием мирного атома. Также в стране нет площадей для полноценной солнечной энергетики, а ветра не такие предсказуемые, как в Европе. Приливные электростанции могут стать той основой в Японии, вокруг которой страна построит безуглеродную энергетику.
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